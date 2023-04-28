Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. Он убежден, что страна-агрессор 100% распадется, но, к сожалению, не сейчас.

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"Не могу спрогнозировать. Сложные мировые геополитические процессы", – рассказал Черник.

По мнению военного эксперта, самое страшное, что делали россияне в этом историческом цикле, это то, что они перечеркнули конечно и безвозвратно Ялтинскую систему межународных отношений. Так называемую четвертую, сложившуюся по результатам Второй мировой войны.

"Начался большой планетарный квест за построение новой пятой системы. Она обязательно будет построена. Вопрос, кто будет ее авторами. Это может занять от нескольких лет до нескольких десятилетий", – сказал он.

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Маховик запущен

Петр Черник заметил, что огромный маховик войны запущен.

"Ибо кто хоть немного знает историю, тот помнит, что первая международная система – 1648 – так называемая Вестфальская. Затем 1815 – так называемая Венская. Затем по результатам Первой мировой войны – так называемая Версальская", – рассказал военный эксперт.

Проблемы после возможного развала России

Все эти международные системы возникли по результатам больших войн. Он считает, что пятая не станет исключением. Но потому, что мировые геополитические процессы гораздо сложнее, чем кажется, то есть множество переменных. И развал России – достаточно проблемное явление в двух аспектах. Один из них – это распространение ядерного оружия.

"У них огромный запас стратегических боеголовок – до 1500 единиц. Но еще страшнее – это тактическое ядерное оружие. Обычные снаряды, до 152 миллиметровых артиллерийских установок. Их более 6 тысяч", – рассказал Черник.

По его мнению, в этом хаосе может найтись очень много самых разных организаций, которые решат за это сразиться.

"Опять же, так называемая пустая Сибирь. Никто не может допустить ее полного дрейфования в Китай. Там 40% запаса человечества всего, что есть, самый ценный ресурс – пресная вода", – добавил он.

Речь идет об озере Байкал и так называемом искусственном Красноярском озере.

"Там где-то в пределах до 100 000 кубических километров чистой воды. А в ближайшее десятилетие, учитывая, что человечество растет, именно пресная вода будет главным ресурсом", – уверен военный эксперт.

Признаков нет

Петр Черник считает, что сейчас признаков развала России нет.

Но как говорил великий Наполеон Бонапарт: "Единственный властитель Вселенной – это случай". Метеорит в 2014 году к ним летел, жаль, что не долетел. Возможно, и в этот раз появится "черный лебедь" там, где мы его не ждем. Он появится,

– подчеркнул он.

Что будет, если Россия не распадется

Если страна-агрессор не распадется, Украина обречена жить в зоне военной угрозы от России. Да даже если произойдет "чудо", то россияне со временем все равно возьмутся за старое.

"Они выходят из наших территорий, возвращают Крым, но сохраняются и в политическом пространстве, сохраняют ядерное оружие, сохрняют колоссально большие дармовые ресурсы, президентом становится Навальный или даже приедет Гарри Каспаров. Через 5, 6, 10, 20, 30 лет они примутся за старое", – убежден военный эксперт.

Он заметил, что это уже было в их истории. Мол, "российское имперское величество невозможно без Украины".

И они не смирятся с нашим бытием. Им их историк Василий Иосифович Ключевский черным по белому написал: "Россия – угроза Украине. Украина – угроза России". Конец 19 века,

– подытожил Черник.

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