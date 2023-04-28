Об этом в эфире 24 Канала сказал народный депутат Украины Олег Дунда. Он подчеркнул, что сейчас ищут пути предотвращения всех сценариев.

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Ядерное оружие

Первый пункт, который беспокоит Запад – ядерное оружие. По словам народного депутата, это последствия Холодной войны. Сейчас говорится об уничтожении ядерного оружия на соседних территориях, чтобы так называемые молодые республики не угрожали им миру.

"Мы объясняем, что решение 90-х годов передать все оружие в Москву было ошибочным. Тогда нужно было принимать решения, чтобы уничтожить его вообще всюду, а не только в Украине и Казахстане", – сказал он.

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Внимание не только Москве

В тех же 90-х внимание мира было приковано исключительно к Москве, считает Дунда. Никаким образом оно не уделялось другим государствам, которые были созданы. Как результат – Россия решила, что может вернуться в свою "империю".

Теперь уже говорится, что будут нарабатывать более конструктивные связи с будущими республиками и будет уделяться большое внимание Киеву. В частности, предоставить ему инструмент, который будет сплачивать вокруг себя,

– добавил сипкер.

Внутренняя борьба

И еще одно опасение – хаос и возможность внутренней борьбы, подчеркнул чиновник. Запад не желает рассматривать возможность введения миротворческих войск.

"В данном случае украинская армия может быть частью миротворческих войск, которая будет контролировать отдельные регионы, чтобы не допустить югославский сценарий", – пояснил Олег Дунда.

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