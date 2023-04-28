Про це в ефірі 24 Каналу сказав народний депутат України Олег Дунда. Він наголосив, що наразі шукають шляхи запобігання усім сценаріям.

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Ядерна зброя

Перший пункт, який непокоїть Захід, – ядерна зброя. За словами народного депутата, це наслідки Холодної війни. Зараз мовиться про знищення ядерної зброї на сусідніх територіях, аби так звані молоді республіки не погрожували нею світу.

"Ми пояснюємо, що рішення 90-х років передати всю зброю до Москви було хибним. Тоді треба було приймати рішення, щоб знищити її взагалі усюди, а не тільки в Україні та Казахстані", – сказав він.

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Увага не тільки Москві

У тих же 90-х увага світу була прикута винятково до Москви, вважає Дунда. Жодним чином вона не приділялася іншим державам, які були утворені. Як результат – Росія вирішила, що може повернутися до своєї "імперії".

Тепер вже мовиться, що будуть напрацьовувати більш конструктивні зв'язки з майбутніми республіками і покладатиметься велика увага на Київ. Зокрема, надати йому інструмент, який буде гуртувати навколо себе,

– додав сіпкер.

Внутрішня боротьба

І ще одне побоювання – хаос та можливість внутрішньої боротьби, підкреслив чиновник. Захід не хоче розглядати можливість введення миротворчих військ.

"В даному випадку українська армія може бути частиною миротворчих військ, що контролюватиме окремі регіони, аби не допустити югославського сценарію", – пояснив Олег Дунда.

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