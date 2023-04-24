Про це 24 Каналу розповів Станіслав Суслов – представник Руху за незалежність Сибіру. За його словами, як тільки люди відчують, що Росія втрачає контроль над своїми землями, будуть використовувати ці можливості на повну.

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Усі в очікування краху Росії

Станіслав Суслов наголосив, що на референдумі буде вирішуватися подальша доля Сибіру: це будуть Сполучені Штати Сибіру чи Сибірська конфедерація.

Втім, це питання може розглядатися після розпаду центру Росії, бо він не дає право вибору. Як свідчення – диктатор Владімір Путін призначає інших місцевих диктаторів, які виконують всі його вказівки.

Після того, як федеральний центр рухне, ми в межах нашого форуму розробляємо варіанти, як перейти до питань безпеки ядерної зброї та об'єктів, безпеки для громадян і до нормальних демократичних виборів,

– наголосив він.

За його словами, риторика всіх намісників швидко зміниться, якщо вони відчують слабинку верхівки. Бо ж наразі вони тримаються за гроші, а не за ідею.

"Після того, як відбудеться падіння федерального центру, який ми вважаємо неминучим, ситуація буде змінюватися", – повідомив представник Руху за незалежність Сибіру.

Тож ряд питань у такий спосіб буде розв'язаний.

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Сибір має перспективи стати самостійною республікою

Станіслав Суслов розказав, що склад Сибіру буде визначатися за принципом волевиявлення народів.

"Якщо, наприклад, хтось розглядає Сибір від Уралу до Анадира, то не всі з цим згодні, тому що є Бурятія, Дальній Схід", – наголосив він.

На його думку, такий сценарій цілком ймовірний. До того ж є більше шансів для його реалізації, ніж після Жовтневого перевороту.

Я думаю, що це зробити цілком реально, але це буде непросто – для цього потрібна міжнародна підтримка,

– пояснив Суслов.

За його словами, потрібен контроль та зовнішній моніторинг з боку розвинутих країн для того, щоб не робити помилок стосовно створення нових структур та бути впевненими у підтримці в питаннях торгівлі та безпеки.

Крах Росії близько

Представник Руху за незалежність Сибіру розказав, що ще на початку 2000-х років активно розвивалися рухи за незалежність Сибіру. Тоді вже люди виступали із небажанням годувати Москву.

Втім, значний вплив мала російська пропаганда, яка добряче промила мозок, тож деякі активісти перейшли на темний бік.

Якщо раптом люди побачать, що цей центр рухнув і що є можливість зараз отримати незалежність, то вони змінять свою думку,

– зосередив увагу він.

Суслов зауважив, що для цього потрібен час. До того ж ключовим фактором є процес розвалу центру самої Росії, який спровокує інші дії.

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