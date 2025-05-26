Об этом 24 Каналу рассказал публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов. По его словам, тема распада России всегда граничит с определенными спекуляциями. Но стоит понимать, что там действительно накапливаются неприятные для Путина проблемы.

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Каким может быть крах режима Путина

Как отметил Богданов, очевидно, что Россия истощается в военном плане. Они критически зависят от поставок из Северной Кореи. Оккупанты иногда продвигаются на фронте, но "платят" за это огромными человеческими потерями.

Обратите внимание! Количество российских потерь среди убитых и раненых уже приближается к 1 миллиону человек.

При этом российская экономика демонстрирует все больше признаков системного кризиса. Об этом уже даже говорят среди лояльных к Кремлю экономистов. Но вот что будет дальше – многое зависит от случайных факторов.

Это могут быть "черные лебеди" на фронте или возможные потрясения на нефтяном рынке с ростом цены в плюс или минус. Или усилит ли Трамп санкции. Если он введет 500% пошлины, то это серьезно обрубит внешнюю торговлю России. Многие факторы влияют на завершение войны. Что первое выстрелит или с чего начнется эффект "домино" – мы сказать не можем. Это было бы манипуляцией, если бы мы попытались отмерить, что свергнет Россию,

– объяснил Богданов.

При этом режим Путина долгосрочно не является жизнеспособным. В России достаточно "извращенная" экономическая система и серьезные военные потери. Внутри там царит откровенная ксенофобия, шовинизм и ненависть ко всем мигрантам. Но Россия критически зависима от них в контексте рабочей силы. Также там вербуют огромное количество людей из критических отраслей в армию.

Нельзя забывать, что чем больше страна – тем большие расходы нужны для поддержания ее жизнеспособности. Значительно меньшие государства вроде Украины тратят на это меньше ресурсов.

Меньшие страны легче управляются даже при низком качестве управления или госаппарата. А странам вроде России нужны огромные ресурсы просто в поддержку самого существования. Думаю, что, вероятнее всего, в какой-то момент в России начнется системный всеобъемлющий кризис. Что будет фактором "икс" – это вопрос к случаю или плохо прогнозируемых событий,

– подчеркнул Богданов.

Добавим, недавно в России раздавались взрывы на заводе "Энергия". Там производят запчасти к российским "Искандерам", крылатых ракет морского базирования и т.п.