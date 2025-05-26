Про це 24 Каналу розповів публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. За його словами, тема розпаду Росії завжди межує з певними спекуляціями. Але варто розуміти, що там дійсно накопичуються неприємні для Путіна проблеми.

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Яким може бути крах режиму Путіна

Як наголосив Богданов, очевидно, що Росія виснажується у військовому плані. Вони критично залежать від постачань з Північної Кореї. Окупанти подекуди просуваються на фронті, але "платять" за це величезними людськими втратами.

Зверніть увагу! Кількість російських втрат серед вбитих та поранених вже наближається до 1 мільйона осіб.

При цьому російська економіка демонструє все більше ознак системної кризи. Про це вже навіть говорять серед лояльних до Кремля економістів. Але от що буде далі – багато що залежить від випадкових факторів.

Це можуть бути "чорні лебеді" на фронті або можливі потрясіння на нафтовому ринку зі зростанням ціни в плюс чи мінус. Або ж чи посилить Трамп санкції. Якщо він введе 500% мита, то це серйозно обрубає зовнішню торгівлю Росії. Багато факторів впливають на завершення війни. Що перше вистрілить чи з чого почнеться ефект "доміно" – ми сказати не можемо. Це було б маніпуляцією, якби ми спробували відміряти, що повалить Росію,

– пояснив Богданов.

При цьому режим Путіна довгостроково не є життєздатним. У Росії досить "збочена" економічна система та серйозні військові втрати. Всередині там панує відверта ксенофобія, шовінізм та ненависть до всіх мігрантів. Але Росія критично залежна від них в контексті робочої сили. Також там вербують величезну кількість людей з критичних галузей у військо.

Не можна забувати, що чим більша країна – тим більші витрати потрібні для підтримання її життєздатності. Значно менші держави на кшталт України витрачають на це менше ресурсів.

Менші країни легше керуються навіть за низької якості управління чи держапарату. А країнам на кшталт Росії потрібні величезні ресурси просто у підтримку самого існування. Думаю, що, найімовірніше, в якийсь момент в Росії почнеться системна всеохопна криза. Що буде фактором "ікс" – це питання до випадку або погано прогнозованих подій,

– наголосив Богданов.

Додамо, нещодавно у Росії лунали вибухи на заводі "Енергія". Там виробляють запчастини до російських "Іскандерів", крилатих ракет морського базування тощо.