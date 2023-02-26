Реальные действия по распаду России совершает сам Путин, – Яковенко о страхах Запада

Российское государственное образование уверенными шагами близится к своему логическому концу. Больше всего в этом заинтересована Украина, но распад России осуществляет сам Владимир Путин.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Запад больше всего боится распада России, а потому будет прилагать усилия, чтобы сохранить ее.

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Почему Запад боится распада России

Игорь Яковенко отметил, что этот страх тянется еще со времен распада СССР. Тогда в Киев приезжал президент США и уговаривал Украину не покидать СССР. А после того, как СССР все же развалился, Запад приложил усилия, чтобы был подписан Будапештский меморандум, а ядерное оружие перешло к России.

Он (Запад – 24 Канал) хочет сохранить Россию как единое образование, но не с гуманистических взглядов, а чисто с рациональных. Потому что иметь дело с одним соперником, пусть даже таким отвратительным, как сегодняшняя Россия, для Запада просто привычнее и проще, чем получить непредсказуемость на огромной территории,

– сказал Яковенко.

И если Западу совсем не нужен развал России, то Владимир Путин, похоже, очень заинтересован в этом. Игорь Яковенко считает, что Путин действительно прав в том, что Россия близится к распаду, и он всеми своими действиями приближает этот конец.

Путин просчитался

Журналист рассказал, что до 24 февраля 2022 года России и Путину вообще ничего не угрожало. Были некоторые санкции, которые особо ни на что не влияли. После того как Запад слабо отреагировал на оккупацию Крыма, Путин подумал, что ему ничего за это не будет и воспринял это как слабость Запада.

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По словам Яковенко, это действительно была слабость, но Путин не учел пределы допустимого, ведь они были не безграничны. Теперь, как выяснилось, Россия находится под угрозой распада.

Журналист отметил, что не Путину сейчас сочувствовать российскому населению, ведь именно он фактически похоронил 150 тысяч российских военных и не собирается останавливаться на этой цифре. При этом он обращается с собственными соотечественниками так же, как в свое время себя вели фашисты – он просто уничтожает их. Также Путин много горя принес жителям Донбасса, которых якобы считает своими соотечественниками.

По мнению Яковенко, если Путину удастся развалить Россию, то на ее остатках возникнут территории с другой идентичностью.

"Если будет, например, Дальневосточная республика, или будет отдельный Татарстан, или Якутия, то там будет сложный процесс этногенеза и это будет другая история. Но это уже будет тема, которая Путина не коснется, и он будет последним человеком, мнение которого будет интересно слушать по этому поводу", – отметил Игорь Яковенко.

Путин способствует распаду России