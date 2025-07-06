Американский эксперт рассказал, какую роль Кадыров может сыграть в потенциальном распаде России

В ходе распада России чеченский лидер Рамзан Кадыров еще может стать великим борцом за независимость на Кавказе. Такой сценарий возможен, ведь когда-то и Советский Союз казался крепким и монолитным.

Об этом рассказал Януш Бугайский – политолог, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда во время панельной дискуссии "Деколонизация России как приоритет стратегии оборонной демократии для Украины", состоявшейся в агентстве "Укринформ", передает 24 Канал.

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Какую роль Кадыров играет в распаде России

Так, Януш Бугайский убежден, что распад России неизбежен. Он считает, что экономический кризис будет приводить к росту напряжения на местах – будет увеличиваться и недовольство Москвой со стороны регионов. Тогда они будут выбирать оставлять эти ресурсы себе и не делиться ими с центром.

Бугайнский объясняет: региональным лидерам придется выбирать между службой Москве и карьерой в родном регионе, как это было во время распада СССР.

Если эти процессы начнутся одновременно в нескольких регионах, то у Москвы не будет возможности все это контролировать и удерживать. Не хватит ни войск, ни полиции,

– заявил эксперт.

По его словам, одним из первых региональных лидеров в России, который начнет открытое противостояние с центром, может стать Рамзан Кадыров.

Заметим, ранее возможное экономическое отсоединение регионов как один из факторов распада России называл руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский. Также ослабить страну-агрессора могут поддержка частных военных компаний и разрыв банковской системы.