Будет "болезненный" распад, – политтехнолог предположил судьбу "красной кнопки" России
Владимир Путин заговорил о распаде России. Но он будет "более болезненным", чем распад СССР.
Так в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что Советский Союз распадался преимущественно по экономическим причинам, а распад страны-агрессора будет следствием военного поражения.
Смотрите также Все держит страх: Гордон сравнил вероятный распад России с развалом СССР
"Это действительно будет "более болезненный" распад. В таком случае будет тотальное недоверие к власти. Путин, я не знаю, что он будет делать, когда с поражением выйдет из Украины", – сказал он.
Политтехнолог уверен, что российский диктатор поражение в Украине будет продавать как победу. Мол, "мы испугали эту страну, против нас был весь Запад, США и т.д." Он считает, что Европе не следует этого бояться.
Эти процессы фрагментации, отделение определенных субъектов, борьба за независимость некоторых субъектов – это за границы России вряд ли выйдет. Россия будет слабеть из Москвы,
– заявил Тизенгаузен.
По его мнению, большой проблемой будет ядерный потенциал, который будет оставаться в России.
"Это единственная проблема. Теперь нужно будет коллективному Западу решить, как они эту проблему будут решать", – рассказал он.
Политтехнолог рассказал, как будет распадаться Россия: смотрите видео
Ядерное оружие как предохранитель
Борис Тизенгаузен убежден, что вряд ли система, приведшая Владимира Путина к власти, откажется от ядерного потенциала. Он отметил, что это единственное, что в течение 20 лет предотвращало распад и поражение России.
"Если бы у России не было ядерного потенциала, еще не известно, как США в 2008 году отреагировали бы на события в Грузии. Тогда зашел авианосец и все сели за стол переговоров и подписали соглашения", – рассказал он.
Политтехнолог предполагает, что Соединенные Штаты могли отреагировать более жестко, если бы у России не было ядерного потенциала.
Это предохранитель, который на протяжении всего правления Путина предотвращал развал российской империи,
– заявил он.
Что происходит в России: последние новости
- Российский диктатор внезапно заговорил о развале России. Он считает, что страны Запада якобы стремятся к уничтожению российского этноса.
- Политолог, исполнительный директор Международной организации малых общин Алексей Буряченко убежден, что Запад настроен на то, что режим Владимира Путина уже завершил свое существование.
- Военный эксперт и историк Михаил Жирохов считает, что распад России пока является нереальным сценарием. В частности, потому, что это предполагает образование нескольких стран с ядерным потенциалом.