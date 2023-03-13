Будет "болезненный" распад, – политтехнолог предположил судьбу "красной кнопки" России

Владимир Путин заговорил о распаде России. Но он будет "более болезненным", чем распад СССР.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что Советский Союз распадался преимущественно по экономическим причинам, а распад страны-агрессора будет следствием военного поражения.

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"Это действительно будет "более болезненный" распад. В таком случае будет тотальное недоверие к власти. Путин, я не знаю, что он будет делать, когда с поражением выйдет из Украины", – сказал он.

Политтехнолог уверен, что российский диктатор поражение в Украине будет продавать как победу. Мол, "мы испугали эту страну, против нас был весь Запад, США и т.д." Он считает, что Европе не следует этого бояться.

Эти процессы фрагментации, отделение определенных субъектов, борьба за независимость некоторых субъектов – это за границы России вряд ли выйдет. Россия будет слабеть из Москвы,

– заявил Тизенгаузен.

По его мнению, большой проблемой будет ядерный потенциал, который будет оставаться в России.

"Это единственная проблема. Теперь нужно будет коллективному Западу решить, как они эту проблему будут решать", – рассказал он.

Политтехнолог рассказал, как будет распадаться Россия: смотрите видео

Ядерное оружие как предохранитель

Борис Тизенгаузен убежден, что вряд ли система, приведшая Владимира Путина к власти, откажется от ядерного потенциала. Он отметил, что это единственное, что в течение 20 лет предотвращало распад и поражение России.

"Если бы у России не было ядерного потенциала, еще не известно, как США в 2008 году отреагировали бы на события в Грузии. Тогда зашел авианосец и все сели за стол переговоров и подписали соглашения", – рассказал он.

Политтехнолог предполагает, что Соединенные Штаты могли отреагировать более жестко, если бы у России не было ядерного потенциала.

Это предохранитель, который на протяжении всего правления Путина предотвращал развал российской империи,

– заявил он.

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