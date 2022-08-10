Есть серьезные протестные настроения, – международный обозреватель сказал, какие регионы россии могут отделиться

В некоторых регионах России стремительно растут протестные настроения. Скорее всего, они могут отделиться.

По мнению международного обозревателя Ильи Понамарева, в перспективе российское государство вообще прекратит свое существование. Об этом он сказал 24 канала.

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Какие территории могут отделиться первыми

Пономарев предположил, что первыми могут отделиться территории Северного Кавказа. Речь идет, в частности, о Чечне и Дагестане.

Имеются серьезные сепаратистские настроения в Татарстане. Проблема в том, что он окружен другими территориями России, и его независимость возможна только при полном распаде государства,

– заметил обозреватель.

Если говорить о полном распаде государства-агрессора, то такой сценарий развития событий, считает Пономарев, является маловероятным.

"Россия как единая территория останется после краха путинизма. А вот Россия как государство прекратит свое существование. Это может быть российская республика, но уже не российская федерация, которую мы сегодня знаем", – убежден он.

Каким может быть распад россии

Форум свободных народов россии принял Декларацию о деколонизации россии. Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь подчеркнул, что российская империя должна прекратить существование, чтобы никогда больше не представлять угрозу для нашей страны.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, процесс самоосознания коренных народов россии необратим. Так, порабощенные народы освободятся после падения режима путина. В современной россии они не чувствуют себя людьми. Зато глядя на Украину, они получают вдохновение и думают целями на будущее.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заметил, что обычные люди в России никогда не смогут свергнуть "фашистский режим путина". А вот все шансы развалить россию есть у Вооруженных Сил Украины. Тотальное поражение в войне серьезно пошатнет позиции путина. Тогда в игру вступят такие регионы, как татарстан, башкортостан, северный кавказ, поволжье, якутия, где до сих пор теплится хотя бы какое-нибудь национальное самосознание.

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