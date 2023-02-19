Референдум за независимость 5 регионов России: какое значение имеет для распада страны

В России продолжается Национальный онлайн-референдум о самоопределении 5 республик. Вскоре российская империя развалится, а миру предстоит устанавливать отношения с новыми республиками.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. По его словам, другим странам нельзя закрывать на это глаза, а думать, как решать вопросы ядерного оружия на территории России.

Читайте также Путин сделал очень многое, чтобы после него Россия развалилась, – Преображенский

Россия стоит на пороге развала

Дунда отметил, что у большинства россиян есть желание отсоединиться от страны-агрессорки. Если более 2 – 3 миллионов жителей Ингрии, Кенигсберга (Калининграда), Кубани, Сибири и Урала проголосуют за независимость, это будет показательно.

По мнению народного депутата, нужно объяснять миру, что сейчас российская империя стоит на пороге распада, как когда-то советская. Дунда подчеркнул, что миру нужно готовиться к установлению отношений с будущими государствами.

Следует не закрывать глаза, а готовиться, чтобы уже сейчас устанавливать отношения с будущими государствами. Думать, какие будут торговые отношения, как обеспечить их безопасность, что решать с ядерным оружием. Есть очень много вопросов, чтобы мы сделали выводы из ошибок, сделанных в 1991 году,

– убежден он.

За выход Кубани из состава России проголосовали 57%, Сибири – 59%, Ингрии – 62%, Урала – 62%, Кенигсберга (Калининграда) – 78%.

Олег Дунда отметил, что не удивлен столь большим результатом в Кенигсберге, ведь этот город по своей идентичности европейский. Как говорит депутат, жители этого региона подтвердили, что хотят вернуться в Европу.

Также он добавил, что его не интересует процент, а ему важно количество проголосовавших.

"Если, например, 90% проголосует "за", но было всего 10 тысяч респондентов, то это не интересно. Если будет 52% "за", но голосовали более нескольких миллионов, это уже интересный результат, с которым можно работать", – говорит Дунда.

Дунда о референдумах в России: смотрите видео

Как будут считать голоса

В голосовании могут участвовать жители других стран, потому идентифицировать респондентов и реальное количество голосов будет сложно, отметил Олег Дунда. По его словам, разработчики голосования не собирают информацию о людях, чтобы она не попала в ФСБ.

Как рассказал народный депутат, в первую очередь будут засчитывать голоса из стран, где находится большое количество мигрантов из России: страны Балтии, Польша, Германия и Франция, а также голоса из России и голосовавшие через VPN. Все остальные будут отфильтровываться вместе с ботами.

"Что касается голосов из Украины, то они приняли решение, что будут их засчитывать. Но под конец будет отфильтровываться голосование из Украины, чтобы оно не причислялось к этим голосам", – сказал Дунда.

Референдум по отделению республик России: что известно