Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олег Дунда. За його словами, іншим країнам не можна закривати на це очі, а думати, як вирішувати питання з ядерною зброєю на території Росії.

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Росія стоїть на порозі розвалу

Дунда зазначив, що у значної кількості росіян є бажання від'єднатись від країни-агресорки. Якщо понад 2 – 3 мільйонів жителів Інгрії, Кенігсберга (Калінінграда), Кубані, Сибіру та Уралу проголосують за незалежність, то це буде показово.

На думку народного депутата, потрібно пояснювати світу, що зараз російська імперія стоїть на порозі розпаду, як колись радянська. Дунда наголосив, що світу потрібно готуватися до встановлення відносин з майбутніми державами.

Потрібно не заплющувати очі, а готуватися, щоб вже зараз встановлювати відносини з майбутніми державами. Думати, які будуть торговельні відносини, як гарантувати їхню безпеку, що вирішувати з ядерною зброєю. Є дуже багато питань, щоб ми зробили висновки з помилок, які були зроблені у 1991 році,

– переконаний він.

Наразі за вихід Кубані зі складу Росії проголосували 57%, Сибіру – 59%, Інгрії – 62%, Уралу – 62%, Кенігсберга (Калінінграда) – 78%.

Олег Дунда зауважив, що не здивований таким великим результатом у Кенігсберзі, адже це місто за своєю ідентичністю європейське. Як говорить депутат, мешканці цього регіону підтвердили, що хочуть повернутися до Європи.

Також він додав, що його не цікавить відсоток, який проголосує, а йому важлива кількість голосів.

"Якщо, наприклад, 90% проголосує "за", але було лише 10 тисяч респондентів, то це не цікаво. Якщо буде 52% "за", але голосували понад кілька мільйонів, оце вже цікавий результат, з яким можна працювати", – каже Дунда.

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Як будуть рахувати голоси

У голосуванні можуть брати участь жителі інших країн, тому ідентифікувати респондентів та реальну кількість голосів буде складно, відзначив Олег Дунда. За його словами, розробники голосування не збирають інформацію про людей, щоб вона не потрапила до ФСБ.

Як розповів народний депутат, насамперед будуть зараховувати голоси з країн, де перебуває велика кількість мігрантів з Росії: країни Балтії, Польща, Німеччина та Франція, а також голоси з Росії та ті, які голосували через VPN. Всі інші будуть відфільтровуватися разом із ботами.

"Щодо голосів з України, то вони прийняли рішення, що будуть їх зараховувати. Але під кінець буде відфільтровуватись голосування з України, щоб воно не зараховувалось до цих голосів", – сказав Дунда.

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