Распад России не представляет угрозы Западу, он к этому готов, – политический эксперт

Очевидно, что проигрыш России в войне неизбежен. Мир четко задекларировал свою позицию: он будет с Украиной до ее победы.

В то же время нередко звучит вопрос о том, насколько Запад готов к проигрышу России. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Валерий Клочок.

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"Мир готов к проигрышу России. Можно ли ожидать от нее что-то хуже, чем то, что происходит сейчас?", – говорит Клочок.

Никаких проблем не будет

Прежде всего следует учитывать, что военная мощность России существенно упала. На сегодня уничтожено более 3 тысяч танков, около 5 тысяч бронированных машин и 120 тысяч личного состава. "Матери московского батальона, в котором есть добровольцы, жалуются, что их сыновей отправили воевать только стрелковым оружием, без поддержки бронетехники и артиллерии. Там действительно есть эта проблема", – подчеркнул Клочок.

Самая большая опасность – это военная агрессия. Сегодня она существенно снизилась.

Будет существенно уменьшен экономический потенциал и увеличена миграция населения. Эти вызовы уже получает Запад, в том числе страны Центральной Азии. Фактически, уже адаптировались к этому,

– утверждает Клочок.

Экономический и политический эксперт уверяет: перспективы большой угрозы того, что Россия будет существовать в каком-нибудь другом формате после завершения войны, пока нет. Да, может быть отделение определенных регионов. "Это действительно будет. Но не станет проблемой для Запада", – убежден он.

Распад СССР и России: в чем разница

Клочок вспомнил распад Советского Союза, с которым сплошь и рядом сравнивают потенциальный распад России. Там было 15 республик, которые сегодня являются независимыми государствами.

Учитывая экономический потенциал тогда Советского Союза и России – это небо и земля. Производственные мощности в СССР были взаимосвязаны, это было проблемой. Сегодня в России такой проблемы нет,

– объяснил Валерий Клочок.

Россияне больше зависимы от внешнего импорта. Как отмечает эксперт, гипотетический распад России не будет иметь таких катастрофических последствий, как распад Советского Союза. "Последний привел к серьезному обнищанию стран в постсоветский период. Они сильно страдали от экономического кризиса, была тотальная бедность. Сегодня этот вопрос вообще не стоит", – отмечает он.

Россию нужно лишить ядерного оружия

Другое дело – ядерное оружие. Следует ставить вопрос о денуклеаризации России. Действующая власть или ее преемники в случае транзита, акцентирует Клочок, не могут управлять ядерным оружием, потому что они несут угрозу всему человечеству.

Здесь не стоит вопрос сосуществования России и Украины, речь идет о будущем планеты. Это самый большой вызов для западного мира. Я думаю, что и с ним справятся,

– уверяет политический и экономический эксперт.

Клочок добавил, что во время последнего заседания Совбеза России Владимир Путин заметно нервничал. Диктатору задавали неудобные вопросы о том, почему он постоянно проигрывает, что он планирует делать, чтобы хоть как-то выиграть и как он собирается подписывать мирный договор с Украиной, ведь это рано или поздно придется делать.