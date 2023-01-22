Водночас нерідко лунає запитання щодо того, наскільки Захід готовий до програшу Росії. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Валерій Клочок.

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"Світ готовий до програшу Росії. Чи можна очікувати від неї щось гірше, ніж те, що відбувається зараз?", – говорить Клочок.

Жодних проблем не буде

Передовсім варто зважати на те, що військова потужність Росії суттєво впала. Станом на сьогодні знищено понад 3 тисячі танків, близько 5 тисяч броньованих машин та 120 тисяч особового складу. "Матері московського батальйону, у якому є добровольці, жаліються, що їхніх синів відправили воювати лише стрілецькою зброєю, без підтримки бронетехніки та артилерії. Там дійсно є ця проблема", – наголосив Клочок.

Найбільша небезпека – це військова агресія. Сьогодні вона суттєво знизилася.

Буде суттєво зменшений економічний потенціал та збільшена міграція населення. Ці виклики вже отримує Захід, зокрема країни Центральної Азії. Фактично, вже адаптувалися до цього,

– стверджує Клочок.

Економічний та політичний експерт запевняє: перспективи великої загрози того, що Росія існуватиме в якомусь іншому форматі після завершення війни, наразі немає. Так, може бути відокремлення певних регіонів. "Це дійсно буде. Але не стане проблемою для Заходу", – переконаний він.

Розпад СРСР та Росії: у чому різниця

Клочок пригадав розпад Радянського Союзу, з яким часто-густо порівнюють потенційний розпад Росії. Там було 15 республік, які сьогодні є незалежними державами.

Враховуючи економічний потенціал тоді Радянського Союзу та сьогодні Росії – це небо і земля. Виробничі потужності у СРСР були взаємопов'язані, це було проблемою. Сьогодні в Росії такої проблеми немає,

– пояснив Валерій Клочок.

Росіяни більше залежні від зовнішнього імпорту. Як зазначає експерт, гіпотетичний розпад Росії не матиме таких катастрофічних наслідків, як розпад Радянського Союзу. "Останній призвів до серйозного зубожіння країн у пострадянський період. Вони сильно потерпали від економічної кризи, була тотальна бідність. Сьогодні це питання взагалі не стоїть", – наголошує він.

Росію потрібно позбавити ядерної зброї

Інша справа – ядерна зброя. Потрібно ставити питання про денуклеаризацію Росії. Чинна влада або її наступники у випадку транзиту, акцентує Клочок, не можуть управляти ядерною зброєю, тому що вони несуть загрозу всьому людству.

Тут не стоїть питання співіснування Росії та України, йдеться про майбутнє планети. Це найбільший виклик для західного світу. Я думаю, що і з ним впораються,

– запевняє політичний та економічний експерт.

Клочок додав, що під час останньої наради Радбезу Росії Владімір Путін помітно нервував. Диктатору ставили незручні запитання про те, чому він постійно програє, що він планує робити, щоб хоч якось виграти і як він збирається підписувати мирний договір з Україною, адже це рано чи пізно доведеться робити.