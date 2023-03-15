Распад России происходит изнутри, Путин это понимает, – Пионтковский

В последнее время все чаще прогнозируют развал России на отдельные республики. Даже диктатор Владимир Путин недавно жаловался, что Запад задумал распад России. Но это естественный внутренний процесс развала империи.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, огромный вклад в распад империи вносят ВСУ, но только потому, что защищают свою собственную территорию, а не задумываются уничтожить Россию.

К теме Будет "болезненный" распад, – политтехнолог предположил судьбу "красной кнопки" России

Распад России – это внутренний процесс

Пионтковский отметил, что первый распад России начался в 1916 году большим восстанием в Казахстане против призыва в армию, когда царское правительство терпело поражение в Первой мировой войне. Российская империя развалилась в 1917 году.

Однако тогда же образовался Советский Союз. Российский публицист подчеркнул, что образование СССР продолжило существование Российской империи.

Распад повторился в 1991 году (развал СССР – 24 Канал). Сразу после этого грандиозного ухода союзных республик от России начались процессы уже внутри самой России. Прежде всего, это была Чечня,

– заметил он.

Андрей Пионтковский опроверг тезисы российских пропагандистов о том, что Россия распадется на отдельные республики из-за внешнего вмешательства. Оппозиционер обратил внимание, что на самом деле Запад боится этого развала.

"Это миф пропаганды Кремля, что злые враги России хотят ее расчленить. Это огромный внутренний процесс, который понимает сам Путин. В этот процесс огромный вклад вносят ВСУ, потому что они защищают свою территорию, а не задумывают распад России", – отметил публицист.

Пионтковский добавил, что развал России не нужно задумывать, ведь он происходит согласно объективным внутренним законам распада империи.

Закаев о развале России: смотрите видео

Путин заявил об угрозе распада России: коротко