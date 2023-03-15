Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, величезний вклад у розпад імперії вносять ЗСУ, але тільки тому, що захищають свою власну територію, а не замислюють знищити Росію.

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Розпад Росії – це внутрішній процес

Піонтковський зазначив, що перший розпад Росії розпочався у 1916 році великим повстанням у Казахстані проти призову в армію, коли царський уряд зазнавав поразки у Першій світовій війні. Російська імперія розвалилась у 1917 році.

Однак тоді ж одразу утворився Радянський Союз. Російський публіцист підкреслив, що утворення СРСР продовжило існування Російської імперії.

Розпад повторився у 1991 році (розвал СРСР – 24 Канал). Одразу після цього грандіозного відходу союзних республік від Росії, розпочались процеси вже всередині самої Росії. Перш за все, це була Чечня,

– зауважив він.

Андрій Піонтковський заперечив тези російських пропагандистів про те, що Росія розпадеться на окремі республіки через зовнішнє втручання. Опозиціонер звернув увагу, що насправді Захід боїться цього розвалу.

"Це міф пропаганди Кремля, що злі вороги Росії хочуть її розчленувати. Це величезний внутрішній процес, який розуміє сам Путін. У цей процес величезний вклад вносять ЗСУ, тому що вони захищають свою територію, а не замислюють розпад Росії", – відзначив публіцист.

Піонтковський додав, що розвал Росії не потрібно замислювати, адже він відбувається згідно з об’єктивними внутрішніми законами розпаду імперії.

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