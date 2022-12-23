Война всех против всех, – политолог предположил, что будет с Россией после войны в Украине

Россия терпит позорное поражение в войне против Украины. Из-за захватнических аппетитов диктатора Владимира Путина Россия может исчезнуть с карты мира.

Такое мнение 24 каналу выразил российский оппозиционер, политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, после завершения войны против Украины Москве не стоит надеяться ни на что хорошее.

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Эйдман считает, что существует 2 варианта того, как может сложиться будущее Российской Федерации.

Оптимистический сценарий будущего России

Первый сценарий достаточно оптимистичен. Однако, как отметил Эйдман, над его реализацией кремлевской верхушке нужно было бы работать уже сейчас.

Чтобы спасти государство в современных границах, российским элитам следовало бы уже сейчас отправить Путина в Гаагу. Обязанности президента страны перешли бы к премьер-министру Михаилу Мишустину,

– рассказал политолог.

Он добавил, что другие руководящие должности в России должны занять люди, которые не очень засветились в войне против Украины.

Заключенные российские оппозиционеры могли бы стать "послами доброй воли"

Далее, по словам Эйдмана, российская политическая верхушка должна была бы предпринять еще ряд шагов.

Вывести российские войска с территории Украины.

Выпустить из тюрем оппозиционеров, в частности Алексея Навального и Илью Яшина. Именно их, по мнению Эйдмана, можно было бы отправить в Киев, Вашингтон и Берлин как "послов доброй воли", чтобы они договорились о деталях мира и условиях выплат репараций Украине.

Политолог отметил, что при таком развитии событий у России были бы шансы сохраниться как государству.

"Конечно, Запад потребовал бы также демократических выборов в России. Эти выборы могла бы выиграть коалиция умеренных чиновников и оппозиционеров типа Навального", – предположил Эйдман.

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Какой вариант действий выберет Кремль

Однако, по его словам, российская верхушка вряд ли реализует этот оптимистический сценарий.

Окружение Путина под его руководством будет дальше воевать и все быстрее приближаться к полному военному и экономическому краху. А после этого уже никаких сценариев сохранения этой страны в теперешнем виде не существует,

– подчеркнул политолог.

Как отметил Эйдман, в таком случае россиян ждут сверхсложные времена.

"Начнется российская "смута" – война всех против всех. Частные армии будут воевать с государственными, одни регионы – против других. Снова может вспыхнуть ситуация на Кавказе", – сказал оппозиционер.

Он добавил, что есть лишь маленькая вероятность того, что российскому руководству хватит ума остановиться сейчас и не довести Россию до полного развала.

Положение России в мире: коротко