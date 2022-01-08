Распался на части: российский самолет загорелся в аэропорту Китая

В международном аэропорту "Сяошань" в Китае загорелся грузовой самолет. Борт загорелся собственно перед взлетом 8 января.

По информации издания, вспыхнул самолет российской авиакомпании "Авиастар-ТУ". Борт Ту-204 разломился пополам сразу после тушения пожара.

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Ту-204 летел в Новосибирск

В самолете, согласно информации СМИ, было около 20 тонн груза и почти 26 тонн авиатоплива. Самолет якобы должен был приземлиться в российском Новосибирске.

Пожар произошел в салоне при запуске. Сразу после вспышки из самолета были эвакуированы 8 членов экипажа, спасатели сразу прибыли на место инцидента.

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Пожар был ликвидирован, однако его причины до сих пор выясняются. О пострадавших не сообщалось.

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