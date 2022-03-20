Укрзализныця продолжает обеспечивать железнодорожные перевозки. Сегодня перевозчик обновил расписание поездов для эвакуации с железнодорожных станций Донецкой области на 20 марта.

Соответствующую информацию предоставил в официальном телеграм-канале глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай. Рассказываем, откуда и когда будут курсировать поезда.

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С каких станций состоится эвакуация

Станция Славянск:

поезд № 45/46 Ужгород – Лозовая (возможно продолжение курсирования на станцию ​​Краматорск) – время прибытия уточняется;

(возможно продолжение курсирования на станцию ​​Краматорск) – время прибытия уточняется; поезд № 267/266 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 13:00);

(отправление из Краматорска в 13:00); поезд № 269/268 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 16:00);

(отправление из Краматорска в 16:00); поезд № 138/137 Хмельницкий – Лозовая (возможно продолжение курсирования на станцию ​​Краматорск) – время прибытия уточняется;

(возможно продолжение курсирования на станцию ​​Краматорск) – время прибытия уточняется; поезд № 92/91 Одесса – Лозовая (возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

(возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) – время прибытия уточняется; поезд № 142/141 Львов – Лозовая (время прибытия уточняется).

Обратите внимание, на 20 марта планируется эвакуация для населенных пунктов Киевщины и выезд людей из Мариуполя в Запорожье.

Эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами: смотрите видео