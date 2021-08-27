Зеленский наконец прибыл в Молдову: добирался с приключениями

Владимир Зеленский наконец прибыл в Кишинев. Там проходят праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Молдовы. Украинский президент опоздал на парад из-за погодных условий.

Авиалайнер с Зеленским на борту не смог с первого раза приземлиться в Кишеневе из-за сильного тумана. Из-за этого пришлось вернуться в Одессу.

Читайте также Партия пророссийского Додона возмутилась из-за участия Санду в Крымской платформе

Там президентский Airbus A319 дозаправился и по состоянию на 11:42 вылетел в Кишинев. Погодные условия там улучшились, поэтому аэропорт начал принимать рейсы, пишет "Думская".

Парад начался без Зеленского

Российские СМИ сообщили в телеграме, что в по состоянию на 12:15 в Кишеневе уже начался военный парад. Румынский президент Клаус Йоханнис, у которого тоже были проблемы с добиранием, успел на начало торжеств. Зеленский же пока еще находится в пути.

В 12:20 появилась информация о том, что украинский президент прибыл в Кишинев. Однако военный парад на этот момент уже закончился.

Молдова празднует День Независимости

Кроме Зеленского и Йоханниса в Кишенев также прибыл лидер Польши. В Кишеневе политики присоединятся к торжествам на площади Великого национального собрания. После этого состоится ряд двусторонних встреч.

Молдова, как и Украина, в 2021 году отмечает 30 годовщину со Дня провозглашения независимости. Первой независимость страны признала Румыния.