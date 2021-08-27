Авіалайнер із Зеленським на борту не зміг з першого разу приземлитися у Кишеневі через сильний туман. Через це довелося повернутися в Одесу.

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Там президентський Airbus A319 дозаправився й станом на 11:42 вилетів до Кишинева. Погодні умови там покращилися, тож аеропорт почав приймати рейси, пише "Думская".

Парад розпочався без Зеленського

Російські ЗМІ повідомили у телеграмі, що станом на 12:15 у Кишеневі вже розпочався військовий парад. Румунський президент Клаус Йоганніс, у якого також були проблеми із добиранням, встиг на початок урочистостей. Натомість Зеленський наразі ще перебуває у дорозі.

О 12:20 з'явилася інформація про те, що український президент вже прибув у Кишинів. Проте військовий парад на цей момент вже закінчився.

Молдова святкує День Незалежності

Окрім Зеленського, та Йоганніса, до Кишенева також прибув лідер Польщі. У Кишеневі політики долучаться до урочистостей на площі Великих національних зборів. Після цього відбудеться низка двосторонніх зустрічей.

Довідка. Молдова, як і Україна, у 2021 році відзначає 30 річницю з Дня проголошення незалежності. Першою незалежність країни визнала Румунія.