Рассчитана на россиян, – Богдан отметился новым заявлением о формуле Штайнмайера

Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что формула Штайнмайера – это движение к миру, который власть демонстрирует публично и для Украины, и для внешнего мира.

В интервью изданию "Украинская правда" он объяснил, что России нужно отвечать на такие действия, ведь позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри РФ.

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"И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", – отметил политик.

По его словам, чтобы что-то изменилось, нужно работать с ментальностью россиян.

Они через свои средства массовой информации настроены очень враждебно к Украине, они считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет – с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно?

– объяснил Богдан.

"Казалось бы мелочь, но ведь Афганистан закончился не только потому, что были проблемы на международном уровне, а потому что внутри СССР началось очень много общественных движений. И руководство тогда решило, что лучше вывести войска и прекратить войну, чтобы общество не будоражить", – добавил глава Офиса Президента.

Что такое формула Штайнмайера?

Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, для восстановления мира на Донбассе. Ее Украина подписала 1 октября в Минске. Уже 7 октября в рамках договоренностей должно начаться разведение войск на Донбассе. Однако оно сорвалось из-за пророссийских боевиков, которые обстреляли украинские позиции.

• Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

• Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах в ОРДЛО, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их международными стандартами.

• По словам Зеленского, выборы должны происходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.