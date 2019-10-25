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      У Зеленского объяснили, почему росСМИ первыми слили данные о формуле Штайнмайера

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      У президента объяснили слив росЗМИ информации о формуле Штайнмайера
      У президента объяснили слив росЗМИ информации о формуле Штайнмайера / president.gov.ua

      Украинская сторона не могла сообщить о согласовании формулы Штайнмайера в Минске раньше официального брифинга. Такова была договоренность всех сторон минских переговоров. Однако, россияне нарушили эти обязательства и первая информация появилась именно в росСМИ.

      Представитель Офиса Президента в Раде по свободе слова и защите журналистов Максим Кречетов рассказал, что России было выгодно слить данные с переговоров в Минске, передает "Укринформ".

      Важно: Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате

      "Почему сообщили первыми рроссияне? Им было так выгодно ... Есть такая договоренность в Минске, что ни одна из сторон не сообщает ничего до тех пор, пока не состоится брифинг Сайдика", – объяснил чиновник.

      Следовательно, Украина взяла на себя обязательство не выдавать никакую информацию до пресс-конференции Мартина Сайдика. На ней спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ первым сообщает обо всех деталях и договоренности с заседания.

      Но информация о якобы подписании формулы Штайнмайера, причем в некорректной формулировке, появилась сразу, как только закончились переговоры. Поэтому Россия нарушила взятые на себя обязательства и договоренности, которые были в Минске,
      – отметил Кречетов.

      Отметим, именно российские СМИ 1 октября первыми сообщили о том, что делегация Украины подписала формулу Штайнмайера на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. Впоследствии президент Владимир Зеленский объяснил, что украинская сторона ничего не подписывала, а только согласилась на эту формулу.

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      Что предусматривает формула Штайнмайера?

      • Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и принять новый соответствующий закон.
      • Закон заработает, если в отдельных районах Донецкой и Луганской состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
      • Выборы состоятся только при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины.

      Что говорит власть и как реагируют украинцы?

      • Украинская власть соглашается на выборы на Донбассе только при условии, что российские войска будут выведены с оккупированных территорий, а Киев получит контроль над захваченной частью российско-украинской границы.
      • Из-за согласования Украины на формулу Штайнмайера по всей стране начались протесты "Нет капитуляции". По мнению активистов, в результате реализации этой формулы состоится капитуляция Украины и возникнет угроза украинской государственности.
      • Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам объяснил, что формула Штайнмайера не означает признания оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Он утверждает, что капитуляции не будет.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины СМИ Российская пропаганда Президент Украины Минские договоренности Формула Штайнмайера Украина – Россия Новости России
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