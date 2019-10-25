У Зеленского объяснили, почему росСМИ первыми слили данные о формуле Штайнмайера

Украинская сторона не могла сообщить о согласовании формулы Штайнмайера в Минске раньше официального брифинга. Такова была договоренность всех сторон минских переговоров. Однако, россияне нарушили эти обязательства и первая информация появилась именно в росСМИ.

Представитель Офиса Президента в Раде по свободе слова и защите журналистов Максим Кречетов рассказал, что России было выгодно слить данные с переговоров в Минске, передает "Укринформ".

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"Почему сообщили первыми рроссияне? Им было так выгодно ... Есть такая договоренность в Минске, что ни одна из сторон не сообщает ничего до тех пор, пока не состоится брифинг Сайдика", – объяснил чиновник.

Следовательно, Украина взяла на себя обязательство не выдавать никакую информацию до пресс-конференции Мартина Сайдика. На ней спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ первым сообщает обо всех деталях и договоренности с заседания.

Но информация о якобы подписании формулы Штайнмайера, причем в некорректной формулировке, появилась сразу, как только закончились переговоры. Поэтому Россия нарушила взятые на себя обязательства и договоренности, которые были в Минске,

– отметил Кречетов.

Отметим, именно российские СМИ 1 октября первыми сообщили о том, что делегация Украины подписала формулу Штайнмайера на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. Впоследствии президент Владимир Зеленский объяснил, что украинская сторона ничего не подписывала, а только согласилась на эту формулу.

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Что предусматривает формула Штайнмайера?

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и принять новый соответствующий закон.

Закон заработает, если в отдельных районах Донецкой и Луганской состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.

Выборы состоятся только при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины.

Что говорит власть и как реагируют украинцы?