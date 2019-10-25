У Зеленського пояснили, чому росЗМІ першими злили дані про формулу Штайнмаєра
Українська сторона не могла повідомити про погодження формули Штайнмаєра у Мінську раніше офіційного брифінгу. Такою була домовленість усіх сторін мінських перемовин. Проте, росіяни порушили ці зобов'язання і перша інформація з'явилась саме у росЗМІ.
Представник Офісу Президента у Раді зі свободи слова та захисту журналістів Максим Кречетов розповів, що Росії було вигідно злити дані з переговорів у Мінську, передає Укрінформ.
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"Чому повідомили першими росіяни? Їм було так вигідно... Є така домовленість в Мінську, що жодна зі сторін не повідомляє нічого до тих пір, поки не відбудеться брифінг Сайдіка", – пояснив чиновник.
Відтак, Україна взяла на себе зобов'язання не видавати жодну інформацію до пресконференції Мартіна Сайдіка. На ній спецпредставник голови ОБСЄ в ТКГ першим повідомляє про усі деталі та домовленості з засідання.
Але інформація про нібито підписання формули Штайнмаєра, причому в некоректному формулюванні, з'явилася відразу, щойно закінчилися переговори. Відтак Росія порушила взяті на себе зобов'язання і домовленості, які були в Мінську,
– наголосив Кречетов.
Відзначимо, саме російські ЗМІ 1 жовтня першими повідомили про те, що делегація України підписала формулу Штайнмаєра на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи. Згодом президент Володимир Зеленський пояснив, що українська сторона нічого не підписувала, а лише погодилась на цю формулу.
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Що передбачає формула Штайнмаєра?
- Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
- Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
- Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
Що каже влада і як реагують українці?
- Українська влада погоджується на вибори на Донбасі лише за умови, що російські війська будуть виведені з окупованих територій, а Київ отримає контроль над захопленою частиною українсько-російського кордону.
- Через погодження України на формулу Штайнмаєра по всій країні почалися протести "Ні капітуляції". На думку активістів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Він переконує, що капітцляці не буде.