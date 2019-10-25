18:08
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, 24 жовтня
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, 24 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У Зеленського пояснили, чому росЗМІ першими злили дані про формулу Штайнмаєра

      95 Читать новость на русском
      У президента пояснили злив росЗМІ інформації про формулу Штайнмаєра
      У президента пояснили злив росЗМІ інформації про формулу Штайнмаєра / president.gov.ua

      Українська сторона не могла повідомити про погодження формули Штайнмаєра у Мінську раніше офіційного брифінгу. Такою була домовленість усіх сторін мінських перемовин. Проте, росіяни порушили ці зобов'язання і перша інформація з'явилась саме у росЗМІ.

      Представник Офісу Президента у Раді зі свободи слова та захисту журналістів Максим Кречетов розповів, що Росії було вигідно злити дані з переговорів у Мінську, передає Укрінформ.

      Важливо: Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі

      "Чому повідомили першими росіяни? Їм було так вигідно... Є така домовленість в Мінську, що жодна зі сторін не повідомляє нічого до тих пір, поки не відбудеться брифінг Сайдіка", – пояснив чиновник. 

      Відтак, Україна взяла на себе зобов'язання не видавати жодну інформацію до пресконференції Мартіна Сайдіка. На ній спецпредставник голови ОБСЄ в ТКГ першим повідомляє про усі деталі та домовленості з засідання.

      Але інформація про нібито підписання формули Штайнмаєра, причому в некоректному формулюванні, з'явилася відразу, щойно закінчилися переговори. Відтак Росія порушила взяті на себе зобов'язання і домовленості, які були в Мінську,
      – наголосив Кречетов.

      Відзначимо, саме російські ЗМІ 1 жовтня першими повідомили про те, що делегація України підписала формулу Штайнмаєра на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи. Згодом президент Володимир Зеленський пояснив, що українська сторона нічого не підписувала, а лише погодилась на цю формулу.

      Читайте також: Кучма: формула Штайнмаєра до миру не призведе

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.

      Що каже влада і як реагують українці?

      • Українська влада погоджується на вибори на Донбасі лише за умови, що російські війська будуть виведені з окупованих територій, а Київ отримає контроль над захопленою частиною українсько-російського кордону.
      • Через погодження України на формулу Штайнмаєра по всій країні почалися протести "Ні капітуляції". На думку активістів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.
      • Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Він переконує, що капітцляці не буде.
      blog_ava
      Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      сьогодні
      30616
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Мінські домовленості Президент України Російська пропаганда ЗМІ Новини Росії Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нове життя символа СРСР: у Чорнобилі презентували рекордну діджитал-скульптуру
      сьогодні , 18:01 Нове життя символа СРСР: у Чорнобилі презентували рекордну діджитал-скульптуру
      Світлана Попова 38
      Время учиться у мировых лидеров, или Почему бы Украине не занять деньги на внешних рынках
      сьогодні , 17:05 Время учиться у мировых лидеров, или Почему бы Украине не занять деньги на внешних рынках
      Блог Соцмережі 146
      Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      сьогодні , 14:50 Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      Блог Соцмережі 1738
      "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      сьогодні , 13:30 "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      Віталій Шабунін 2128
      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      сьогодні , 12:14 Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      Злой Одессит 3384
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук