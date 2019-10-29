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      Розрахована на росіян, – Богдан відзначився новою заявою про формулу Штайнмаєра

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Getty images

      Глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що формула Штайнмаєра – це рух до миру, який влада демонстурує публічно і для України, і для зовнішнього світу.

      В інтерв'ю виданню "Українська правда" він пояснив, що Росії потрібно відповідати на такі дії, адже позиція "я нічого не чую, я нічого не бачу" не сприймається середовищем навіть всередині РФ.

      До слова: У Зеленського пояснили, чому росЗМІ першими злили дані про формулу Штайнмаєра

      "І взагалі треба розуміти, що наші активні дії, наша миролюбна позиція розрахована не тільки на міжнародне середовище. Вона розрахована на громадян Росії", – зазначив політик.

      За його словами, аби щось змінилось, потрібно працювати з ментальністю росіян.

      Вони через свої засоби масової інформації накручені дуже вороже до України, вони вважають нас якоюсь негативною нацією, націоналістами. І в позиції, коли ми відкриті, ми хочемо і йдемо назустріч, а Росія, керівництво Росії впирається, і аргументації, чому це відбувається, немає – з тої сторони вже почнуться питання: а чому ми поводимось неадекватно?
      – пояснив Богдан. 

      "Здавалося б дрібниця, але ж Афганістан закінчився не тільки тому, що були проблеми на міжнародному рівні, а тому що всередині СРСР почалося дуже багато рухів суспільних. І керівництво тоді вирішило, що ліпше вивести війська і припинити війну, щоб своє суспільство не будоражити", – додав глава Офісу Президента.

      До слова, через погодження України на формулу Штайнмаєра по всій країні почалися масові протести "Ні капітуляції". На думку активістів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.

      Що таке формула Штайнмаєра?Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, для відновлення миру на Донбасі. Її Україна підписала 1 жовтня у Мінську. Вже 7 жовтня у рамках домовленостей мало початися розведення військ на Донбасі. Проте, воно зірвалось через проросійських бойовиків, які обстріляли українські позиції.

      Формула Штайнмайєра передбачає:

      • Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

      • Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли згідно з їхніми та міжнародними стандартами.

      • За слова Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська будуть виведені з української території. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народу Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Розведення військ Андрій Богдан Формула Штайнмаєра Новини Росії Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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