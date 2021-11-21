Расширение – это наше бытие, – у Путина заявили о присоединении новых земель

Бывший советник главы кремля Владимира Путина Владислав Сурков опубликовал пропагандистскую статью о "закономерности расширения территории России". В ней якобы "доказано", что это "физика".

В своей пропагандистской статье бывший советник Путина якобы опираясь на физические законы "доказывает" то, что увеличение территории России – "необратимый процесс". Кроме того, экс-чиновник неоднократно похвалил действующую российскую власть.

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"20 лет стабильности"

По словам Владислава Суркова, правление Путина – это "20 лет стабильности" и добавил, что такими и будут следующие годы, намекая на продолжение власти действующего руководителя Кремля. Учитывая изменения в Конституции и "обнулением" президентских сроков – не удивительно.

Также приспешник Путина обвинил Пентагон в "создании хаоса в сети", который "не страшен" для Кремля. В то же время негативные настроения внутри страны Сурков советует "выносить наружу" на территории других стран. Фактически Кремль делает уже много лет.

Бывший помощник Путина откровенно подтвердил империалистические намерения Кремля и заявил, что увеличение территорий на протяжении веков было "основой существования России". Как пример, Сурков привел оккупацию Крыма и цинично назвал ее "консолидацией за счет хаоса в соседней стране". В то же время приспешник главы Кремля во всех мировых проблемах обвиняет США.

Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный смысл нашего исторического бытия,

– заявил Сурков.

В завершении своей статьи Сурков цинично добавил, что Россия якобы получит новые территории во время "Всемирного собирания земель".

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