17:01
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Рассказываем о булгуре: свойства и польза крупы

      -
      Чем питателен булгур / femina

      Сегодня речь пойдет о булгуре и его свойства. Это не отдельная злаковая культура, булгур – это крупа из пшеницы: как манка или кус-кус. Отличается от них обработкой, степенью измельчения пшеничного зерна.

      Відразу скажу – булгур, як будь-який інший продукт з пшениці, містить білок глютен, він же клейковина. Тому людям, що страждають на целіакію, в яких непереносимість глютену, булгур протипоказано. Насправді, глютен це звичайний білок, один з безлічі інших. Для здорової людини шкідливого в ньому нічого немає. Він нічим не гірший білка казеїну, який структурно схожий на глютен, а його багато, наприклад, в домашньому сирі. Тому виключати продукти з глютеном з раціону не треба.

      Варто знати: Що таке пребіотики та як вони впливають на наше здоров'я?

      Чим же корисний булгурі?

      Для приготування крупи пшеничні зерна пропарюють, потім висушують на сонці, очищають від оболонок і подрібнюють до потрібного розміру. У 100 г крупи міститься 12 г білка, близько 2 г жирів, 63 г вуглеводів, 12 г клітковини, її калорійність – 340 ккал. У 100 г приготовленої з булгура каші кількість всіх зазначених інгредієнтів приблизно в 3 рази менше. Оскільки при виробництві булгура в пшениці залишаються зародки, в цій крупі більше поживних речовин і вітамінів у порівнянні з манкою і кус-кусом, і багатьма іншими популярними крупами.

      Булур містить вітаміни групи В (крім В12), К і РР, фолієву кислоту, а також мінерали, в тому числі фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній.

      Варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості, якщо порівнювати з манкою і кус-кусом. Глікемічний індекс булгура 47, кус-куса 65, манки 75 од.

      Корисно в булгур додавати ягоди, фрукти чи зелень, щоб поліпшити смак страви і наситити вітамінами. Традиційна страва з булгура – табуле, холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією.
      Одна з переваг приготування страв з булгура – навіть при тривалому варінні не розварюється до кашоподібного стану і не втрачає форми, як, наприклад, рис або перловка.

      Булгур – поживна крупа, яка вносить різноманітність в харчування. І пам'ятайте, що є ще багато гідних зернових каш: перловка, просо, гречка, вівсянка та ін.

      Нагадаю, що булгур, як і інші каші це, в першу чергу, вуглеводи. Ви часто чуєте, що вуглеводи краще їсти вранці і вдень, щоб запастися енергією для фізичної і розумової роботи і, найголовніше, не їсти ввечері, щоб не набирати вагу. Це тільки частково правильно. Я б радила з вечірнього прийому їжі прибрати в першу чергу прості вуглеводи – солодкі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, солодощі і т.д. Саме їх потрібно вживати в першу половину дня. А ось невелика кількість такої каші, як булгур, з'їсти на вечерю можна.

      Будьте здорові, харчуйтеся різноманітно і повноцінно!

      Ознайомтесь: Як у зимовий період компенсувати необхідний вітамін D?

       

      В Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая, срочно вызвали скорую: причины
      сегодня
      Автор: Светлана Фус
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Здоровое питание Диеты Food and Drinks
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:35 Паника относительно коронавируса: как политики воспользовались фейками и манипуляцией
      Дмитро Гнап
      сегодня , 12:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      сегодня , 09:23 Есть идея: истории украинцев, которые нашли деньги для бизнеса
      Юлія Поскробок
      сегодня , 08:40 Как мотивировать себя к действиям?
      Ярослава Гресь
      сегодня , 08:02 Украинцы в Польше: сколько зарабатывают и тратят и где ищут работу
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук