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      Що таке пребіотики та як вони впливають на наше здоров'я?

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      Чому пребіотики важливі для здоров'я кишечника / Unsplash

      Здорова мікрофлора кишечника зберігає повноцінне здоров'я і довголіття та ще підтримує вашу вагу в нормі.

      Чи знаєте ви, що мікрофлора кишечнику може впливати не тільки на роботу вашої травної системи? Вона ще підтримує імунну систему, захищає від бактерій, що викликають кишкові інфекції, бере участь в синтезі вітамінів, впливає на обмін кальцію, заліза, вітаміну Д. Здорова мікрофлора кишечника зберігає повноцінне здоров'я і довголіття та ще підтримує вашу вагу в нормі.

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      Багато лікарів підкреслюють, що здоров'я починається в кишечнику. І тому порушення бактеріальної флори кишечника можуть давати не тільки проблеми з травленням та роботою ШКТ. Можуть появитись симптоми харчової непереносимості і харчової алергії або хронічної втоми, падає імунітет. Часті причини цих станів – неправильне харчування, прийом деяких ліків, зокрема антибіотиків. Тому важливо стежити за своїм харчуванням і питним режимом, щоб підтримувати здорову мікрофлору кишечника, а значить і здоров'я в цілому.

      Варто знати, що кишкові бактерії досить швидко реагують на зміни в харчуванні. Тому важливо вживати їжу, де є речовини необхідні для зросту корисних колоній кишкової мікрофлори. Такі поживні компоненти їжі називають пребіотиками.

      Пребіотики стійкі до дії травних ферментів і соляної кислоти. Наш організм не може їх перетравити і засвоїти в верхніх відділах шлунково-кишкового тракту. Але потрапляючи в товстий кишечник, пребіотики споживаються мікрофлорою. Простіше кажучи, пребіотики – це "їжа" для бактеріальної флори, яка повинна надходити з продуктами харчування в достатній кількості. Без них здорова мікролофлора не зможе розмножуватися і виконувати свої функції.

      пребіотики для здоров'я кишечника
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      Основні пребіотики – олігосахариди, дисахариди (лактулоза) полісахариди (інулін, пектин, клітковина) і деякі інші речовини (амінокислоти, вітаміни).

      Основне джерело пребіотиків – рослинна їжа. Це овочі, фрукти, бобові, коренеплоди. Їх можна знайти в цільних злаках, цільнозерновому хлібі. Чим менше ці продукти технологічно переробляються, тим більше в них пребіотиків.

      Для того, щоб отримати достатню кількість пребіотиків з їжею, необхідно щодня вживати близько 450 – 500 г овочів, 200 г фруктів і 200 – 250 г каш, картоплі, бобових в приготованому вигляді. І пам'ятайте про те, що вживання пребіотиків позитивно впливає на здоров'я, вони важливі для профілактики і лікування захворювань, пов'язаних з кишечником, дихальною системою, при алергіях.

      Вживайте ці продукти щодня. Будьте здорові. Слідкуйте за тим, що ви їсте!

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      Автор: Світлана Фус
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Здорове харчування Публікації Шлунково-кишковий тракт
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