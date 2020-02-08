Скільки перетравлюється їжа та чому це важливо знати

Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з їжею після того, як ми її проковтнули? І чому, після однієї їжі ми відчуваємо себе довго ситими, а після іншої вже через 30 хвилин йдемо на пошуки нових харчів?

Зрозуміло, що різна їжа вимагає різної "уваги" з боку нашої травної системи. Реальний час травлення продуктів харчування в шлунково-кишковому тракті залежить від багатьох чинників: від якісного складу (комбінації в продукті білків, жирів, вуглеводів), кількості їжі, роботи травних ферментів, типу харчування, віку, статі, температури їжі. Як бачимо, факторів досить багато, і, як ви можете зрозуміти, все дуже індивідуально.

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Тому я завжди рекомендую прислухатися до того, чим саме ви наїдаєтеся, яка їжа дає відчуття ситості на 3,5 – 4 години, щоб вам не хотілося їсти щогодини. Від того, наскільки ви зможете в цьому розібратися, буде залежати і здоров'я, і ваша фігура.

Тому вам на допомогу наша інфографіка середнього і орієнтовного часу перебування одного продукту в шлунку здорової дорослої людини.



Скільки перетравлюється їжа? / Графіка Facebook

Як видно, рідка їжа покидає шлунок і в цілому засвоюється досить швидко. Бульйон овочевий, курячий чи м'ясний за 20 – 40 хвилин, вода (натще) відразу надходить в кишечник, а овочеві і фруктові соки за 15 – 30 хвилин.

Важливим є те, що тверді компоненти їжі, щоб пройти з шлунка і потрапити в дванадцятипалу кишку повинні бути подрібнені до розміру 2 – 3 мм. Це може зайняти час – до 2 годин і навіть до 5 – 6 годин. Тому необхідно звертати увагу на обсяг з'їденої їжі, ретельно її пережовувати, щоб вона добре оброблялася травними соками і своєчасно засвоювалася, а ви при цьому не відчували важкості і дискомфорту після їжі. Зуби нам дані недаремно.

Їжа засвоюється у вигляді хімічних елементів, вони приносять користь і дають необхідну енергію нашому організму. Різні продукти мають неоднакову швидкість засвоєння. Наприклад:

Молочні продукти: йогурт близько 2 год, кефір, ряжанка 60 хв, молоко 2 год, сир 90 хв, а твердий сир 4 – 5 год.



Фрукти і ягоди: ананас 40 – 60 хв, апельсин 30 хв, банан 45 – 50 хв, виноград 30 хв, вишня 40 хв, грейпфрут 30 хв, груша 40 хв, ківі 20 хв, персик 40 хв, яблуко 40 хв.



Овочі і гриби: зелень 30-40 хв, кабачки варені 40 – 50 хв, капуста свіжа 3 год, картопля варена 2-3 год, картопля смажена 3 – 4 год, морква сира 50 – 60 хв, огірки 30 – 40 хв, перець болгарський 30 – 40 хв, помідори 30-40 хв, буряк варений 45 – 55 хв, топінамбур 1,5 – 2 год, гриби 5 – 6 год,



Крупи і каші: гречка 60-80 хв, вівсянка 60 - 80 хв, перловка 60-80 хв, пшоно 60 – 80 хв, рис 60 – 80 хв.



Бобові: горох 2-2,5 год, горошок зелений 2-2,5 год, соя 2 год, квасоля 3 год, сочевиця 3 год



Мучні вироби: макаронні вироби 3 год, хліб 3 – 3,5 год.



Яйця: яєчня, омлет до 2-3 год, яйця варені 2 – 2,5 год.



Риба та морепродукти: креветки 2 – 2,5 год, молюски 2,5 – 3 год, риба жирна 50 – 80 хв, риба нежирна 30 хв.



М'ясо: яловичина 3 – 4 год, індичка 2 год, курка 1,5 – 2 год, сало 5 – 6 год, свинина 3,5 – 5 год.

Подбайте про достатню кількість в харчуванні білків, жирів і здорових вуглеводів, а потім дайте травній системі час все це переварити. Адже травлення – це процес, що вимагає часу!

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