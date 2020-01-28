Скільки потрібно їсти овочів та фруктів: пояснення дієтолога

У порадах здорового харчування часто зустрічається рекомендація вживати щодня овочі та фрукти в певній кількості порцій. Поняття "порція" може внести плутанину.

Скільки це – миска салату або відерце, наприклад, слив?

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Насправді порція виражається в конкретних кількостях – зазвичай близько 80 – 100 г їстівних частин овочів або фруктів (не рахуючи непридатної шкірки, оргизків, кісточок). Ось приклади порцій:

– 1 середнього розміру фрукт/овоч, наприклад, яблуко, банан (великий), помідор або середня морква;

– 2 мандарина або половина грейпфрута;

– 0,5 склянки дрібних ягід, наприклад, чорниці;

– 0,5 склянки нарізаних свіжих або приготованих овочів/фруктів або 0,5 склянки горошку;

– 1 стакан – для свіжих салатів та інших листових овочів; листові овочі після термічної обробки розраховують так само, як і інші приготовані овочі (тобто 1 порція = 0,5 склянки).

Скільки порцій ми повинні їсти?

Звичайно, ви чули думку "5 порцій овочів і фруктів в день" (мається на увазі 3 порції овочів і 2 порції фруктів). Така кількість близько 400 – 500 г овочів фруктів і ягід – це необхідна мінімальна норма для середньої дорослої людини щодня. Що стосується картоплі, вона в ці 400 г не входить. Для неї інші норми.

Останні рекомендації американського управління з харчових продуктів і ліків говорять, що 500 – 650 грамів овочів і 200 грамів фруктів на добу – це нормально. Тобто 700 г овочів і фруктів для дорослої людини на день.

Наголошую: має значення кількість порцій, з'їдених протягом дня, а не частота споживання. Іншими словами: 5 порцій не означає, що необхідно споживати їх в 5-ти різних стравах. Можна необхідних 5 порцій з'їсти і за 3 – 4 прийоми їжі.

Намагайтеся їсти рослинні продукти під час кожного прийому їжі, і додавати їх в перекус. Не потрібно їсти з понеділка по понеділок тільки салат з капусти. Протягом тижня бажано використовувати всі доступні овочі та фрукти. Це забезпечить надходження в організм оптимальної кількості корисних речовин і їх різноманітність.

Важливо не просто "запхати" в себе якомога більше овочів і фруктів кожен день, а їсти їх із задоволенням! Тому проявляйте винахідливість в їжі і наповнюйте свій день здоров'ям!

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