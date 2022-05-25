Расслабляться очень рано, воскресенье не рубеж, – Арестович о боях в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что эта неделя будет решающей для развития событий в Луганской области, поэтому если мы выстоим до воскресенья – дальше станет легче. Впрочем, это далеко не рубеж.

Об этом сообщил 24 канала советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он возразил слова главы Луганщины Сергея Гайдая.

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Расслабляться рано

По словам Арестовича, если проанализировать все доступные данные, то у россиян хватит войск, чтобы еще как минимум 2-3 недели штурмовать Луганское направление. Он подчеркнул, что кафиры упорно пытаются выйти на административные границы этой области.

Расслабляться очень рано, воскресенье не является рубежом,

– заметил советник.

Как пояснил Арестович, сейчас россияне так упорно атакуют на этом направлении, поскольку у оккупантов сменилось военное командование. Кроме того, захватчиков усилили свежими силами.

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В то же время, политическое руководство России очень настаивает, чтобы россияне немедленно захватили Луганскую область в ее административных пределах. Так в Москве хотят наконец-то объявить об окончании определенного этапа "операции".

Россияне будут продолжать атаки

По мнению Арестовича, российские кафиры будут продолжать упорно атаковать, пока не поймут, что они упустили возможность наступать. Или пока не выйдут на границы Луганской области.

К сожалению, сейчас на этом направлении сконцентрировали такое количество российских войск, которое способно выполнить эту задачу. Они бросили 5 – 6 свежих батальонов тактических групп в дополнение к уже имеющимся силам.

– подчеркнул Арестович.

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