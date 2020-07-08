Расследование дела против Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко завершено. Как сообщил защитник Порошенко Илья Новиков, ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрению не подлежит.

Следствие завершили еще 7 июля, – Новиков

Об этом адвокат 5-го президента Украины сообщил в фейсбуке. Следствие, написал Новиков, завершили, несмотря на то, что недавно его продлили на три месяца.

Детали Избрание меры пресечения Петру Порошенко: онлайн-трансляция

В ОГПУ – паника. Вчера до 00:30 ночи они убеждали судью Печерского суда Батрин о том, что им необходимы еще три месяца для окончания следствия о назначении Семочко. А сегодня оказалось, что еще вчера они это следствие завершили. Судья Батрин зря старалась. Ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению,

– написал Новиков.

Обратите внимание! Ранее Печерский районный суд Киева продлил срок расследования дела против пятого президента Украины Петра Порошенко до 10 октября. Предварительный срок расследования истекал 10 июля. Однако прокурор попросил дать следствию еще три месяца, чтобы исследовать телефонные соединения тех, кто фигурирует в деле, а также провести дополнительные допросы и экспертизы.

Суд выбирает меру пресечения Порошенко

Отметим, что 8 июля Печерский райсуд выбирает меру пресечения Петру Порошенко по делу о назначении Семочко. После заявления Новикова о завершении следствия судья ушел в совещательную комнату.

В чем суть дела