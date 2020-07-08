Расследование дела Порошенко о назначении Семочко завершено, – Новиков
Расследование дела против Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко завершено. Как сообщил защитник Порошенко Илья Новиков, ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрению не подлежит.
Следствие завершили еще 7 июля, – Новиков
Об этом адвокат 5-го президента Украины сообщил в фейсбуке. Следствие, написал Новиков, завершили, несмотря на то, что недавно его продлили на три месяца.
Детали Избрание меры пресечения Петру Порошенко: онлайн-трансляция
В ОГПУ – паника. Вчера до 00:30 ночи они убеждали судью Печерского суда Батрин о том, что им необходимы еще три месяца для окончания следствия о назначении Семочко. А сегодня оказалось, что еще вчера они это следствие завершили. Судья Батрин зря старалась. Ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению,
– написал Новиков.
Суд выбирает меру пресечения Порошенко
Отметим, что 8 июля Печерский райсуд выбирает меру пресечения Петру Порошенко по делу о назначении Семочко. После заявления Новикова о завершении следствия судья ушел в совещательную комнату.
В чем суть дела
- В октябре 2018 года журналисты во главе с Денисом Бигусом опубликовали расследование о Сергее Семочко относительно того, что он владеет имуществом, которое невозможно объяснить официальными доходами.
- Кроме того, родственники Семочко получили гражданство России и имеют бизнес в оккупированном Крыму.
- Петр Порошенко уволил Семочко 12 апреля 2019 года.
- За неделю до увольнения Семочко заметили на входе в Администрацию Президента Порошенко.
- В Офисе генпрокурора считают, что Петр Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению власти и служебных полномочий.
- 1 июля также состоялся допрос Порошенко в ГБР, но политик отказался от дачи показаний.