Розслідування справи Порошенка про призначення Семочка завершено, – Новіков
Розслідування справи проти Петра Порошенка щодо призначення Сергія Семочка завершено. Як повідомив захисник Порошенка Ілля Новіков, клопотання про обрання запобіжного заходу не підлягає розгляду.
Слідство завершили ще 7 липня, – Новіков
Про це адвокат 5-го президента України повідомив у фейсбуці. Слідство, написав Новіков, завершили, незважаючи на те, що нещодавно його продовжили на три місяці.
Деталі Обрання запобіжного заходу Петру Порошенку: онлайн-трансляція
В ОГПУ – паніка. Вчора до 00:30 ночі вони переконували суддю Печерського суду Батрін про те, що їм необхідні ще три місяці для закінчення слідства про призначення Семочка. А сьогодні виявилось, що ще вчора вони це слідство завершили. Суддя Батрін даремно старалась. Клопотання про запобіжний захід не підлягає розгляду,
– написав Новіков.
Суд обирає запобіжний захід Порошенкові
Зазначимо, що 8 липня Печерський райсуд обирає запобіжний захід Петрові Порошенкові у справі про призначення Семочка. Після заяви Новікова про завершення слідства суддя пішов у нарадчу кімнату.
У чому суть справи
- У жовтні 2018 року журналісти на чолі з Денисом Бігусом опублікували розслідування про Сергія Семочка про те, що він володіє майном, яке неможливо пояснити офіційними доходами.
- Окрім того, родичі Семочка отримали громадянство Росії та мають бізнес в окупованому Криму.
- Петро Порошенко звільнив Семочка 12 квітня 2019 року.
- За тиждень до звільнення Семочка помітили на вході в Адміністрацію Президента Порошенка.
- В Офісі генпрокурора вважають, що Петро Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади та службових повноважень.
- 1 липня також відбувся допит Порошенка в ДБР, але політик відмовився від дачі показань.