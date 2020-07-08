Розслідування справи проти Петра Порошенка щодо призначення Сергія Семочка завершено. Як повідомив захисник Порошенка Ілля Новіков, клопотання про обрання запобіжного заходу не підлягає розгляду.

Слідство завершили ще 7 липня, – Новіков

Про це адвокат 5-го президента України повідомив у фейсбуці. Слідство, написав Новіков, завершили, незважаючи на те, що нещодавно його продовжили на три місяці.

Деталі Обрання запобіжного заходу Петру Порошенку: онлайн-трансляція

В ОГПУ – паніка. Вчора до 00:30 ночі вони переконували суддю Печерського суду Батрін про те, що їм необхідні ще три місяці для закінчення слідства про призначення Семочка. А сьогодні виявилось, що ще вчора вони це слідство завершили. Суддя Батрін даремно старалась. Клопотання про запобіжний захід не підлягає розгляду,

– написав Новіков.

Зверніть увагу! Раніше Печерський районний суд Києва продовжив термін розслідування справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка до 10 жовтня. Попередній термін розслідування спливав 10 липня. Однак прокурор попросив дати слідству ще три місяці, щоб дослідити телефонні з'єднання тих, хто фігурує у справі, а також провести додаткові допити та експертизи.

Суд обирає запобіжний захід Порошенкові

Зазначимо, що 8 липня Печерський райсуд обирає запобіжний захід Петрові Порошенкові у справі про призначення Семочка. Після заяви Новікова про завершення слідства суддя пішов у нарадчу кімнату.

У чому суть справи