NYT рассказали, как Пентагон через друга детства Резникова возобновили разговоры Залужного и Милли

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вероятно, избегал телефонных разговоров с тогдашним председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Чтобы наладить между ними контакт, привлекли давнего друга тогдашнего министра обороны Алексея Резникова.

Их конфликт иногда приводил к тому, что Залужный игнорировал звонки американского генерала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование The New York Times.

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Резников убедил Залужного восстановить связи с Милли

Как сообщает The New York Times, во время общения Милли ставил под сомнение запросы Украины на определенные виды вооружения и давал советы по боевым действиям на основе спутниковых данных. В ответ Залужный мог резко прерывать разговор, а впоследствии и вообще перестал отвечать на звонки.

Однако в Пентагоне стремились, чтобы Залужный продолжал общение с Милли, и придумали сложную сеть из нескольких человек. Сначала помощник Милли контактировал с командующим Национальной гвардии Калифорнии Дэвидом Болдуином, который обращался к американскому бизнесмену Игорю Пастернаку. Тот в свою очередь связывался со своим другом детства – тогдашним министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Именно Резников убеждал Залужного восстановить контакт с Милли: "Я знаю, что ты зол на Милли, но ты должен ему позвонить".