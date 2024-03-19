Миллиард – близким: тендеры метро Киева постоянно выигрывало окружение экс-главы, – Bihus․Info
Источник:Bihus.Info
Журналисты опубликовали вторую часть расследования о деятельности "Киевского метрополитена". Им удалось выявить сомнительные тендеры на невероятные суммы, которые заключали с близкими экс-главы предприятия.
Так, расследователи обнаружили более чем миллиардные закупки с окружением экс-главы предприятия Виктором Брагинским. Его уже уволили – сразу после первого материала о незадекларированном имуществе.
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Тендеры метро Киева
Журналисты Bihus.Info рассказали, что за время председательства Виктора Брагинского тендеры Киевского метрополитена, в частности, выигрывала бухгалтер у сестры Брагинского Светлана Ильина. Она поставляла спецодежду для коммунальщиков на 17 миллионов.
Кроме этого, в торгах участвовала ООО "99 продакшн", которым владеет давний бизнес-партнер Брагинского Кирилл Кривец. Вместе с тем директором была двоюродная сестра Брагинского Анна Фенина. За поставку одежды компания получила 18 миллионов.
Как обнаружили журналисты, в начале 2022 года Кирилл Кривец через "99 продакшн" стал бенефициаром ООО "Энергодарбудмеханизация". Эта компания еще с 2017 года заключает прямые договоры с Киевским метро. За время полномасштабного вторжения предприятие получило новые заказы на 82 миллиона. Кроме этого, Кривец получил еще 37 миллионов за ремонты на "красной" ветке.
Теща же Кирилла Кривца – бывшая балерина и педагог Киевского национального академического театра оперы и балета Татьяна Белецкая, получила от метрополитена заказ на 1,5 миллиарда гривен.
Что известно о предварительном расследовании
- Расследователи установили, что уже экс-глава "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский не задекларировал имущество, стоимостью в 52 миллиона гривен. Как отмечают журналисты, это сопоставимо с его заработной платой за 40 лет.
- Например, мать Брагинского владеет двумя двухкомнатными квартирами в жилом комплексе White Lines. Их приобрели в январе 2024 года. Каждая из них стоит по 10 миллионов гривен. В то же время сама мать отказалась отвечать на вопрос, откуда у нее средства для таких покупок.
- Кроме этого, квартиру за 3 миллиона приобрела бывшая жена Брагинского – Ольга. Также она владеет участком в элитном селе Козин, что под Киевом. Она обошлась в 760 тысяч долларов или 29 миллионов гривен.