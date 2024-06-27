Родственники полковника СБУ приобрели дома в Конча-Заспе и автопарк на 440 тысяч долларов, – СМИ

За последние годы родственники полковника СБУ Алексея Зеленского приобрели дом на миллион долларов и обзавелись автопарком на 440 тысяч долларов. Сам чиновник уверяет, что он и его семья занимаются перепродажей автомобилей и домов.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Слідство.Інфо" Известно, что Алексей Зеленский является руководителем одного из управлений Главного управления "Д" ДЗНД СБУ. Это управление направлено на противодействие угрозам управлению государством, в частности на борьбу с коррупцией.

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Расследование в отношении полковника СБУ

Журналисты установили, что в мае 2023 года тесть Зеленского приобрел дом в Конча-Заспе на 328,2 квадратных метра. Уже через полгода зарегистрировали имение на 396,8 квадратных метра.

Сам полковник СБУ рассказал, что дом приобрел за 240 тысяч долларов. Его якобы купили за деньги тестя, жены и кума, для того, чтобы отремонтировать и продать. С кэша гугла стало известно, что его выставили на продажу за 1 миллион долларов.

Дом в Конча-Заспе, который принадлежит тестю полковника / Слідство.Інфо

Зеленский утверждает, что сейчас его семья живет в другом доме – также в Конча-Заспе. Согласно документам, мать президента Владимира Зеленского в 2021 году приобрела земельный участок, на котором стоит недостроенный дом, за 25 тысяч долларов. В то же время эксперты по недвижимости оценили стоимость недвижимости минимум в 170 тысяч долларов.

В начале этого года жена чиновника приобрела BMW X6 M 2023 года. В январе машину на профильных сайтах продавали примерно за 137 тысяч долларов. Также мать Зеленского стала обладательницей Lexus LX 600 2022 года выпуска за почти 140 тысяч долларов.

BMW X6 M, принадлежащий жене полковника СБУ / Слідство.Інфо

В 2023 году полковник и себе приобрел Mercedes-Benz S 500. Сейчас такое авто стоит от 120 тысяч долларов. Кроме того, Зеленский и его мать в 2024-м купили два мотоцикла BMW, рыночная стоимость которых составляет около 20 тысяч долларов.

Алексей Зеленский объяснил, что кроме недвижимости, его семья также занимается и продажей авто. Расследователи действительно нашли примерно 20 объявлений с номера чиновника. По словам полковника, часть авто удалось приобрести дешевле из-за повреждений.

Председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик говорит, что собранные журналистами факты и озвученная Зеленским позиция имеет признаки бизнес-деятельности чиновника, которая запрещена законом.

Недавно журналисты опубликовали расследование о девушке заместителя генпрокурора Вербицкого – Кристине Ильницкой. Оказалось, что та владеет имуществом на десятки миллионов гривен, в частности виллой за 48 миллионов гривен и Porsche за 4 миллиона. Однако ее доходы не позволяют иметь такое имущество.