Иран пригрозил Британии, Германии и Франции за расследование в отношении дронов-камикадзе

Франция, Германия и Великобритания поддержали проведение расследования в отношении иранских беспилотников в Украине. Иран решительно осудил подобную инициативу.

Иран продолжает отвергать все обвинения в продаже дронов-камикадзе России. Недавно в Воздушных силах рассказали, что, кроме беспилотников, Иран будет поставлять оккупантам баллистические ракеты.

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Иран выступает против расследования по поставкам дронов-камикадзе России

Иран осудил призыв Франции, Германии и Великобритании в ООН расследовать возможные поставки России иранских беспилотников. Президент Ибрагим Райси заявил, что его страна теперь является популярным потенциальным экспортером оружия.

По словам Райси, во время его недавних поездок за границу, в том числе в Нью-Йорк, где он находился на Генеральной Ассамблее ООН, к нему подходили люди с просьбой продать им оружие.

Я их спросил: "Почему мы? Есть так много других стран". Они ответили: "Ваше – самое лучшее",

– рассказал президент Ирана.

Однако он не уточнил, какое оружие ему предлагали продать и кто к нему обращался. Райси считает, что такая популярность иранского оружия разозлила его врагов, которые как будто бы не хотят, чтобы Иран развивался и завоевывал рынки.

"Пусть враг разозлится и сдохнет со злости", – заявил лидер Ирана.

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани считает, что призыв по расследованию был "ложным и безосновательным", поэтому страна его осуждает и отклоняет.

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия. Оно без колебаний будет защищать интересы иранского народа", - заявил Канаани.

Россия использует иранские дроны в войне против Украины

В письме, подписанном представителями Франции, Британии и Германии в ООН, говорится, что страны поддерживают призыв Украины расследовать поставки России иранских беспилотников-камикадзе. Использование таких дронов нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Российские оккупанты используют в войне против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Однако их маркируют как "Герань-2".

В России этого не признают. В частности, 18 октября спикер Владимира Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что Москва якобы использует в Украине только технику российского производства.

Однако через 2 дня Европейский Союз ввел санкции против Ирана за продажу России дронов-камикадзе. Ограничения будут касаться организаций, которые поставляют беспилотники оккупантам.

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