Следователи заявляют, что в расследовании дела МН17 есть прогресс

В Нидерландах завершили предварительные слушания по делу сбитого Boeing над Донбассом. Следствие отмечает, что дело прогрессирует, хотя пока новых имен подозреваемых объявить не могут.

Следствие работает над тем, чтобы установить тех, кто непосредственно "нажал на кнопку" и тех, кто распорядился доставить "Бук" в Украину. Об этом заявила руководитель следственной группы по делу о сбитом МН17 Дигна ван Бутзелар.

Напомним Суд Нидерландов завершил предварительные слушания по делу MH17

Ищут тех, кто завез "Бук"

Сейчас в центре внимания те, кто нажимал на кнопку, а также высшее звено – кто был ответственен за то, что "Бук" привезли в Украину. "Это очень сложное расследование", – сказала ван Бутзелар.

Информации о том, есть ли новые подозреваемые, следователи пока предоставить не могут. Как только такие данные будут готовы для обнародования, ими поделятся.

Аналогично руководитель следственной группы ответила на вопрос, есть ли лица, в которых заинтересовано следствие: "Ответ такой же – мы расследуем, и пока идет следствие, мы не скажем о том, что представляет для нас интерес".

В расследовании прогресс

Руководитель следственной группы заявила, что расследование будет продолжаться до тех пор, пока есть "прогресс". Теперь же его наблюдают.

И мы все еще достигаем прогресса – маленькими шагами, но мы все-таки продвигаемся вперед. Конечно, может наступить момент, когда мы должны будем остановиться, но на сегодня мы продвигаемся,

– заверила она.

Суд касательно сбитого МН17 над Донбассом

Самолет Boeing-777 сбили над Донбассом в июле 2014 года. Все пассажиры рейса погибли, а это 298 человек.

Суд по этому делу продолжается с марта 2020 года, однако заседания прерывались из-за пандемии.

В Нидерландах в феврале 2021 года провели независимое расследование и обнаружили, что Украина не виновата в катастрофе MH17.

Суд выдвинул подозрение 3 россиянам и украинцу – Олегу Пулатову, Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко.

Суд в Гааге завершил предварительные слушания касательного сбитого в 2014 году над Донбассом самолета MH17. На авиабазе Гильзе-Риен осмотрели реконструкцию из обломков самолета.



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