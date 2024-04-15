Вилла в Испании, активы на 150 миллионов: расследование в отношении бывшего военкома Одессы завершено
Источник:Офис Генерального прокурора
Правоохранители завершили расследование относительно незаконного обогащения начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора 15 апреля. Согласно материалам следствия, бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП за период пребывания на этой должности при отсутствии таких законных доходов приобрел активов почти на 150 миллионов гривен.
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"Установлено, что после полномасштабного вторжения по его поручению члены семьи приобрели в Испании объекты недвижимости и автомобили премиум класса. При этом официальный общий доход семьи не покрывал этих расходов", – говорится в сообщении прокуратуры.
Имущество военкома под арестом
В декабре 2023 года на основании запроса Офиса Генпрокурора о международной правовой помощи наложили арест на имущество одесского военкома в Испании: это вилла и офисное помещение.
Также суд наложил арест на 9 земельных участков, 2 дома, 1 домовладение, 2 квартиры и 1/3 квартиры, 6 элитных автомобилей.
Сейчас по поручению прокурора следователь сообщил стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам для ознакомления.Обратите внимание. В Офисе генпрокурора не уточнили имени подозреваемого, но речь идет о бывшем председателе Одесского ТЦК Евгение Борисове.
Борисов находится под стражей.
Кроме того, материалы по факту неявки экс-руководителя Одесского ОТЦК и СП на службу и уклонение от военной службы выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
Главное о незаконном обогащении Борисова
- Журналисты УП установили, что семья бывшего начальника одесского военкомата Евгения Борисова, во время полномасштабной войны приобрела на побережье Испании недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
- Также правоохранители установили, что теща экс-военкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств.
- Жена экс-военкома также приобрела офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро, не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.
- После обнародования расследования Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, а ГБР открыло производство по фактам злоупотреблений во время призыва военнообязанных.
- Президент Зеленский распорядился уволить одесского военкома и проверить всех руководителей военкоматов.
- В июле прошлого года Борисова задержали в Киеве после вручения подозрения в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.
- Бывший военком пытался скрыться от следствия: менял номера телефонов, автомобилей, местоположение.