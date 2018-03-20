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Расследование убийства российского бизнесмена в Лондоне: полиция сообщила новые детали

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Глушков, вероятно, сам впустил убийцу в свой дом
Глушков, вероятно, сам впустил убийцу в свой дом / Getty Images

Российский бизнесмен Николай Глушков, который найден задушенным в собственном доме в Лондоне, мог сам впустить убийцу в дом.

Британские полицейские не нашли следов взлома в доме убитого эмигранта из РФ, сообщает Independent со ссылкой на заявление Кларка Джерретта, руководителя антитеррористического подразделения полиции Большого Лондона.

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"Следователи предполагают, что 68-летний россиянин мог сам впустить убийц в дом. Полиция призывает к сотрудничеству всех, у кого есть любая информация о том, что случилось", – прокомментировал Джерретт.

По его словам, криминалисты продолжают осматривать дом Глушкова и это может затянуться на определенное время.


Дом, в котором жил Глушков, окружила лондонская полиция для проведения следственных действий

В ходе расследования пока не найдено доказательств, которые бы указывали на связь убийства российского бизнесмена с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, добавил полицейский.

Добавим, что 68-летнего Николая Глушкова нашли мертвым вечером 12 марта во Лондоне. Он был бывшим заместителем генерального директора компании "Аэрофлот" и одним из ближайших соратников российского бизнесмена Бориса Березовского, также найденного мертвым в своем доме недалеко от Лондона в 2013 году. Последние годы Глушков проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В частности, в 2011 году свидетельствовал в суде против Романа Абрамовича по делу, которое начал еще Березовский. Кроме этого, вел собственное расследование относительно смерти своего близкого друга.

Незадолго до убийства Глушкова в британском Солсбери с помощью вещества "Новичок" отравили двойного агента Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Расследования Полиция Новости политики Криминальные новости Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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