Розслідування вбивства російського бізнесмена у Лондоні: поліція сповістила нові деталі

Російський бізнесмен Микола Глушков, знайдений задушеним у власному будинку в Лондоні, міг сам впустити вбивцю у дім.

Британські поліцейські не знайшли слідів зламу у будинку вбитого емігранта із РФ, повідомляє Independent із посиланням на заяву Кларка Джерретта, керівника антитерористичного підрозділу поліції Великого Лондона.

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"Слідчі припускають, що 68-річний росіянин міг сам впустити убивць у будинок. Поліція закликає до співпраці всіх, у кого є будь-яка інформація про те, що трапилося", – прокоментував Джерретт.

За його словами, криміналісти продовжують оглядати оселю Глушкова і це може затягнутися на певний час.



Будинок, у якому мешкав Глушков, оточила лондонська поліція для проведення слідчих дій

У ході розслідування поки не знайдено доказів, які б вказували на зв'язок вбивства російського бізнесмена з отруєнням подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, додав поліцейський.

Додамо, що 68-річного Миколу Глушкова знайшли мертвим увечері 12 березня у Лондоні. Він був колишнім заступником генерального директора компанії "Аерофлот" та одним із найближчих соратників російського бізнесмена Бориса Березовського, також знайденого мертвим у своєму будинку неподалік Лондона у 2013 році. Останні роки Глушков проживав у Великобританії, де в 2010 році отримав політичний притулок. Зокрема, у 2011 році свідчив у суді проти Романа Абрамовича за справою, яку розпочав ще Березовський. Окрім цього, вів власне розслідування щодо смерті свого близького друга.



Незадовго до вбивства Глушкова у британському Солсбері за допомогою речовини "Новачок" отруїли подвійного агента Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.