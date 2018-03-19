"Путін іде на війну": політичні втікачі з Росії бояться розправи у Великобританії

Після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері 4 березня, політичні втікачі з РФ, які перебувають на території Великобританії, почали відкрито висловлювати стурбованість щодо своєї безпеки у цій країни. 12 березня з'явилася інформація про вбивство бізнесмена Миколи Глушкова у Лондоні, і побоювання посилилися.

Так, емігрант із Росії та колишній співвласник мережі салонів стільникового зв'язку "Євросєть" Євген Чичваркін розповів для The Guardian, що відкриття розслідування щодо вбивства російського бізнесмена у вигнанні, Миколи Глушкова, змусило переоцінити небезпеку, яка може йому загрожувати.

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За його твердженням, наразі бути російським вигнанцем у Великобританії нелегко.

Чичваркін керує винним бізнесом у центральному районі Лондона Мейфер, а також активно проводить антипутінські кампанії. 18 березня він організував акцію протесту перед російським посольством в Лондоні, де росіяни голосували на президентських виборах, нагадує видання.

Російський підприємець скаржиться на те, що з його офісу за невідомих обставин зникають ноутбуки працівників. Окрім того, двічі, коли його помічники поверталися в Лондон з Росії за останні місяці, їхній багаж теж зникав, а потім його повертали зі слідами обшуку.

Проблема в тому, що це ефесбешники, і вони відрізняються від нормальних людей, і ми не знаємо, як функціонують у них мізки. Я не можу розслабитися на 100% – завжди є якийсь елемент ризику. (...) Тут ризик набагато менший, ніж у Росії. Але я турбуюся за людей, які на мене працюють, і за свою сім'ю,

– цитує британське видання слова Чичваркіна.

Побоюваня щодо свого життя висловив і 63-річний Віктор Макаров, подвійний агент, який служив у КДБ, шпигував на Великобританію, після викриття провів п'ять років за ґратами, а потім таємно перебрався на Захід.

Він два роки займався шпигунством в серці російської розвідки, а MI6 у 1992 році таємно переправила його до Британії. За твердженнями Макарова, перший час він отримував готівку і чеки від співробітників розвідслужб. Але після того, як у 2001 році йому було одноразово вручено 58 тисяч фунтів (понад 66 тисяч євро – "24"), з ним, за його словами, порвали зв'язки. Зараз же перебіжчик живе в постійному страху, що путінські кілери спробують помститися йому за зраду Росії, пояснює The Sunday Times.

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Я зробив щось набагато гірше, ніж Сергій Скрипаль. Я розповів MI6 про плани, які Росія розробила, щоб вторгнутися в Польщу. Я розповів їм дуже багато речей, яких вони не знали. Я злякався, коли вони дісталися до Олександра Литвиненка (російський шпигун, отруєний у 2006 році в Лондоні – "24"). А тепер Скрипаль. Наступним можу стати я. Кожного разу, коли російська преса робить матеріали про зрадників, я в їхньому списку. Журналіст із Russia Today дзвонив мені щодо інтерв'ю. Вони не забули. Коли я служив у КДБ, вони шукали людей, які зрадили їх у 40-ві роки – тридцятьма роками раніше. КДБ ніколи не забуває,

– застеріг Макаров.

Водночас письменник та бізнесмен Юрій Дубов, ще один вигнанець із РФ, друг Бориса Березовського – політичного опонента Володимира Путіна, вбитого неподалік Лондона у 2013 році, занепокоєний не лише щодо свого майбутнього, а й і з приводу тієї загрози, яку Путін несе у глобальному масштабі.

Коментуючи вбивство Миколи Глушкова для The Telegraph, Дубов заявив, що "найгірше, що може зреалізувати Кремль, ще попереду".

Я боюся не за себе, я боюся того, що трапиться в глобальному масштабі. Маю на увазі, що Путін іде на війну. Думаю, те, що ми спостерігаємо зараз, тільки передісторія. Боюся, саме це і станеться (війна),

– запевнив противник Путіна.

Опозиційні підприємці та політики, які були змушені тікати з Росії, завжди, за словами Дубова, були "мішенню Кремля", тому новина про вбивство Глушкова його не здивувала.

У 2008 році Дубов разом із Березовським та його соратником Бадрі Патаркацишвілі передав в офіс королівського адвоката лорда Голдсміта показання свідків, які стосувалися кількох справ, що включали в себе арешт активів та прав власності в колишньому СРСР. Глушков теж був присутній при цьому, їх назвали чотирма мушкетерами, яких згуртував виклик Путіну. Однак через кілька годин після візиту до британського юриста Патаркацишвілі несподівано помер. Через п'ять років Березовський теж був знайдений мертвим, нагадують автори публікації.



Зліва направо: Микола Грлшков, Борис Березовський, Бадрі Патаркацишвілі – усі померли за невідомих обставин

Додамо, що 68-річного Миколу Глушкова знайшли мертвим увечері 12 березня у Лондоні. Він був одним із найближчих соратників російського бізнесмена Бориса Березовського та колишнім заступником генерального директора компанії "Аерофлот". Останні роки він проживав у Великобританії, де в 2010 році отримав політичний притулок. Зокрема, у 2011 році свідчив у суді проти Романа Абрамовича за справою, яку розпочав ще Березовський. Окрім цього, вів власне розслідування щодо смерті свого близького друга.



Незадовго до вбивства Глушкова у британському Солсбері за допомогою речовини "Новачок" отруїли подвійного агента Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.