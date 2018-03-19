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"Путин идет на войну": политические беженцы из России боятся расправы в Великобритании

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Убийство Николая Глушкова усилило опасения относительно безопасности в Британии других политических беженцев из России
Убийство Николая Глушкова усилило опасения относительно безопасности в Британии других политических беженцев из России / Фото из открытых источников

После отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта, политические беженцы из РФ, находящиеся на территории Великобритании, начали открыто выражать обеспокоенность своей безопасности в этой стране. 12 марта появилась информация об убийстве бизнесмена Николая Глушкова в Лондоне, и опасения усилились.

Так, эмигрант из России и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин рассказал для The Guardian, что открытие расследования убийства российского бизнесмена в изгнании, Николая Глушкова, заставило переоценить опасность, которая может ему угрожать.

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По его утверждению, пока быть российским изгнанником в Великобритании нелегко.

Чичваркин руководит винным бизнесом в центральном районе Лондона Мейфэр, а также активно проводит антипутинские кампании. 18 марта он организовал акцию протеста перед российским посольством в Лондоне, где россияне голосовали на президентских выборах, напоминает издание.

Российский предприниматель жалуется на то, что из его офиса при неизвестных обстоятельствах исчезают ноутбуки работников. Кроме того, дважды, когда его помощники возвращались в Лондон из России за последние месяцы, их багаж тоже исчезал, а потом его возвращали со следами обыска.

Проблема в том, что это эфэсбэшники, и они отличаются от нормальных людей, и мы не знаем, как функционируют у них мозги. Я не могу расслабиться на 100% – всегда есть какой-то элемент риска. (...) Здесь риск намного меньше, чем в России. Но я беспокоюсь за людей, которые на меня работают, и за свою семью,
– цитирует британское издание слова Чичваркина.

Опасений относительно своей жизни выразил и 63-летний Виктор Макаров, двойной агент, который служил в КГБ, шпионил на Великобританию, после разоблачения провел пять лет за решеткой, а затем тайно перебрался на Запад.

Он два года занимался шпионажем в сердце российской разведки, а MI6 в 1992 году тайно переправила его в Британию. По утверждениям Макарова, первое время он получал наличные и чеки от сотрудников разведслужб. Но после того, как в 2001 году ему было единовременно вручено 58 тысяч фунтов (более 66 тысяч евро – "24"), с ним, по его словам, порвали связи. Сейчас же перебежчик живет в постоянном страхе, что путинские киллеры попытаются отомстить ему за измену России, объясняет The Sunday Times.

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Я сделал что-то гораздо хуже, чем Сергей Скрипаль. Я рассказал MI6 о планах, которые Россия разработала, чтобы вторгнуться в Польшу. Я рассказал им очень много вещей, которых они не знали. Я испугался, когда они добрались до Александра Литвиненко (российский шпион, отравлен в 2006 году в Лондоне – "24"). А теперь Скрипаль. Следующим могу стать я. Каждый раз, когда российская пресса делает материалы о предателях, я в их списке. Журналист из Russia Today звонил мне по поводу интервью. Они не забыли. Когда я служил в КГБ, они искали людей, которые предали их в 40-е годы – тридцатью годами ранее. КГБ никогда не забывает,
– предостерег Макаров.

В то же время писатель и бизнесмен Юрий Дубов, еще один изгнанник из РФ, друг Бориса Березовского – политического оппонента Владимира Путина, убитого недалеко от Лондона в 2013 году, обеспокоен не только относительно своего будущего, но и и по поводу той угрозы, которую Путин несет в глобальном масштабе .

Комментируя убийство Николая Глушкова для The Telegraph, Дубов заявил, что "худшее, что может реализовать Кремль, еще впереди".

Я боюсь не за себя, я боюсь того, что случится в глобальном масштабе. Имею в виду, что Путин идет на войну. Думаю, то, что мы наблюдаем сейчас, только предыстория. Боюсь, именно это и произойдет (война),
– заверил противник Путина.

Оппозиционные предприниматели и политики, которые были вынуждены бежать из России, всегда, по словам Дубова, были "мишенью Кремля", поэтому новость об убийстве Глушкова его не удивила.

В 2008 году Дубов вместе с Березовским и его соратником Бадри Патаркацишвили передал в офис королевского адвоката лорда Голдсмита показания свидетелей, которые касались нескольких дел, которые включали в себя арест активов и прав собственности в СССР. Глушков тоже присутствовал при этом, их назвали четырьмя мушкетерами, которых сплотил вызов Путину. Однако через несколько часов после визита к британскому юристу Патаркацишвили неожиданно умер. Через пять лет Березовский тоже был найден мертвым, напоминают авторы публикации.

Слева направо: Николай Грушков, Борис Березовский, Бадри Патаркацишвили – все умерли при невыясненных обстоятельствах

Добавим, что 68-летнего Николая Глушкова нашли мертвым вечером 12 марта в Лондоне. Он был одним из ближайших соратников российского бизнесмена Бориса Березовского и бывшим заместителем генерального директора компании "Аэрофлот". Последние годы он проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В частности, в 2011 году свидетельствовал в суде против Романа Абрамовича по делу, которое начал еще Березовский. Кроме этого, вел собственное расследование по смерти своего близкого друга.

Незадолго до убийства Глушкова в британском Солсбери с помощью вещества "Новичок" отравили двойного агента Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Великобритания Криминальные новости Статьи Публикации
Источник: 24 Канал
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