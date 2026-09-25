Раскрыта личность тайной внучки Путина: ее родители – младшая дочь диктатора и балетмейстер Игорь Зеленский

Российские СМИ обнаружили у Путина восьмилетнюю внучку по имени Эльза. Она – дочь младшей дочери диктатора Екатерины, носящей вымышленную фамилию Тихонова, и балетмейстера Игоря Зеленского.

Эти данные распространяют российские СМИ со ссылкой на результаты анализа утечки базы данных Федеральной пограничной службы России.

Что известно о внучке Путина

Ребенок родился в декабре 2017 года. В реестрах пограничников она фигурирует под полным именем Эльза Игоревна Тихонова, получив вымышленную фамилию матери и отчество от биологического отца.

Впервые девочка вылетела из России еще до достижения двухлетнего возраста – 11 ноября 2019 года на борту бизнес-джета немецкой авиакомпании Air Hamburg. Вместе с родителями она отправилась на два месяца в Мюнхен, где в то время работал Игорь Зеленский. Впоследствии она также посещала Хорватию на лайнере Bombardier Global 5000.

Поясняется, что выбор имени для ребенка совпадает с именем главной героини популярного голливудского мультфильма "Холодное сердце". Екатерина Тихонова известна своей любовью к американскому кинематографу – в частности, во время свадьбы с первым мужем Кириллом Шамаловым она исполняла композицию из анимационного фильма "Анастасия".

Скрытие близких – обычная практика для главы Кремля, поэтому члены его семьи живут под вымышленными фамилиями. Сыновья Путина от Алины Кабаевой получили документы на имя Ивана и Владимира Спиридоновых, а внебрачная дочь от Светланы Кривоногих известна как Луиза Розова.

Младшая дочь Путина Екатерина Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика", который занимался проектом научно-технологической долины Московского государственного университета с бюджетом более 100 миллиардов рублей.

После разрыва брака с сыном друга президента Кирилла Шамалова она завязала отношения с Игорем Зеленским, который тогда занимал должность художественного руководителя Баварского государственного балета.

Напомним, что летом 2025 года другая дочь диктатора Луиза Розова впервые показала свое лицо и раскритиковала отца за разрушенную жизнь. После вторжения России в Украину она покинула Россию и живет во Франции.