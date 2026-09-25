Ці дані поширюють російські ЗМІ із посиланням на результати аналізу злитої бази даних федеральної прикордонної служби Росії.

Що відомо про внучку Путіна

Дитина народилася у грудні 2017 року. У реєстрах прикордонників вона фігурує під повним ім'ям Ельза Ігорівна Тихонова, отримавши вигадане прізвище матері та по батькові від біологічного батька.

Уперше дитина вилетіла з Росії ще до досягнення дворічного віку – 11 листопада 2019 року на борту бізнес-джета німецької авіакомпанії Air Hamburg. Разом із батьками вона вирушила на два місяці до Мюнхена, де на той час працював Ігор Зеленський. Згодом вона також відвідувала Хорватію на лайнері Bombardier Global 5000.

Пояснюється, що вибір імені дитини збігається з ім'ям головної героїні популярного голлівудського мультфільму "Холодне серце". Катерина Тихонова відома своєю прихильністю до американського кінематографа – зокрема, під час весілля з першим чоловіком Кирилом Шамаловим вона виконувала композицію з анімаційної стрічки "Анастасія".

Приховування близьких є звичною практикою для очільника Кремля, тому члени його родини живуть під вигаданими прізвищами. Сини Путіна від Аліни Кабаєвої отримали документи на ім'я Івана та Володимира Спиридонових, а позашлюбна донька від Світлани Кривоногих відома як Луїза Розова.

Молодша донька Путіна Катерина Тихонова очолює фонд "Іннопрактика", який займався проєктом науково-технологічної долини Московського державного університету з бюджетом понад 100 мільярдів рублів.

Після розриву шлюбу з сином президентського друга Кирила Шамалова вона розпочала стосунки з Ігорем Зеленським, який тоді обіймав посаду художнього керівника Баварського державного балету.

Нагадаємо, що влітку 2025 інша донька диктатора Луїза Розова вперше показала своє обличчя та розкритикувала батька за зруйноване життя. Після вторгнення Росії в Україну вона покинула Росію та живе у Франції.