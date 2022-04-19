Рассматривают на Западе, – политолог предположил новые санкции против России

Страны Запада могут рассматривать новый этап санкции против России на фоне войны в Украине.

Такое предположение высказал политолог Алексей Минаков. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Внимание Можем услышать новые заявления от Медведчука, как работала агентура России в Украине, – политолог

Он привел в пример Иран. Тот предоставлял энергетические ресурсы странам Запада и платил за это деньги, размещенные не в Иране.

Поэтому, когда россияне ссылаются на Иран, возможно, они также хотят, чтобы платить на счета, которые не находятся в России.

Это позволяет частично замораживать эти счета. То есть Россия не сможет воспользоваться этими деньгами.

Это следующий этап санкций, которые тоже, думаю, рассматривают на Западе как усиление,

– считает Минаков.

Россия превзошла Иран и Северную Корею по количеству наложенных санкций. Общее количество санкций против Москвы – 5 356.

О новых возможных санкциях и почему Путин проигнорировал обращение Медведчука: смотрите видео