Рассматривать подбитую российскую технику интереснее с воздуха: видео мощной работы ВСУ

Украинские военные продолжают доблестно бороться за победу. Они не только уничтожают российских наемников, но и превращают в металлолом их технику.

Так, в сети появилось очередное видео, согревающее душу. На нем можно увидеть кучу металлолома, в который превратилась техника, призванная убивать.

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Больше эти машины убивать не смогут

На видео можно увидеть, во что превратилась вражеская техника после встречи с 93-й ОМБр "Холодный Яр". Сожженные танки, разорванные бронетранспортеры и покрученный металл. Все это еще недавно двигалось на наши мирные города и села, чтобы уничтожать все живое.

Продолжаем фиксировать провалы "второй армии в мире" и показывать, что с ней делают, в частности, воины 93-й ОМБр "Холодный Яр". Вместе победим!,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Смотрите, во что вражескую технику превращают бойцы ВСУ:

К сожалению, следует понимать, что таких машин у российских военных еще достаточно много. Но каждая подбитая или уничтоженная позволяет нам уберечь не один десяток гражданских от травм и смертей.

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