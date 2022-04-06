Так, у мережі з'явилося чергове відео, яке зігріває душу. На ньому можна побачити купу металобрухту, на який перетворилася техніка, покликана вбивати.

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Більше ці машини вбивати не зможуть

На відео можна побачити, на що перетворилася ворожа техніка після зустрічі з 93-ю ОМБр "Холодний Яр". Спалені танки, розірвані бронетранспортери та покручений метал. Усе це ще недавно сунулося на наші мирні міста та села, щоб знищувати усе живе.

Продовжуємо фіксувати провали "другої армії у світі" та показувати, що з нею роблять, зокрема воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Разом переможемо!,

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Дивіться, на що ворожу техніку перетворюють бійці ЗСУ:

На жаль, варто розуміти, що таких машин у російських військових ще досить багато. Але кожна підбита або знищена дозволяє нам зберегти не один десяток цивільних від травм і смертей.

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