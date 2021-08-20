Рассмотрение дела Семенченко перенесли: экс-нардеп объявил голодовку

Апелляционный суд перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября. Бывший нардеп объявил бессрочную голодовку в знак протеста.

Отметили, что Соломенский районный суд Киева не успел за месяц передать документы по делу. Именно поэтому слушания пришлось перенести. Правда, у Семенченко с такой причиной не согласны.

Ранее Судебные горки: Семена Семенченко снова отправили за решетку

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Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября.

Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим кто кого!

Причина переноса – Соломенский суд не успел за месяц передать документы по делу.

Что известно о деле Семенченко