В Госдепе США прокомментировали расстрел 16 пленных военнослужащих ВСУ

Во вторник, 1 октября, генпрокуратура сообщила, что на Покровском направлении россияне расстреляли 16 наших бойцов, которые сдавались в плен. На это проявление бесчеловечной жестокости отреагировали в Госдепе США.

Как заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга, они видели сообщения о расстреле россиянами украинских пленных.

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Госдеп о расстреле 16 военных ВСУ

Я не имею независимой информации в подтверждение этого, но считаю уместным, что Украина проводит расследование,

– сказал Миллер, отвечая на вопрос о расстреле пленных.

Представитель Госдепа добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения "Россия совершает ужасные действия".

Отметим, что Офис генерального прокурора Украины 1 октября начал расследование расстрела 16 военнопленных. Информация о казни украинский бойцов появилась незадолго до этого в телеграмм-каналах.

По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района. Военные ВСУ были взяты в плен, а после того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили вплотную автоматной очередью